Не только пряники и ружья! Чем, на самом деле, знаменита Тула?

Мы, конечно, не могли не посетить одно из старейших спортивных сооружений в России, чтобы увидеть все собственными глазами и, естественно, пообщаться с мэром, насколько мог позволить очень плотный график Ольги Анатольевны.

Как заверил нас председатель Федерации велоспорта Тульской области Валерий Гриньковский, это исторически доказанный факт, который никто не оспаривает. Ну, а если ко всей этой информации добавить еще и тот факт, что мэром Тулы год назад стала наша прославленная велогонщица и олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева, то пазл абсолютно сложится.

Тульский велотрек открытого типа был построен ни много ни мало 124 года назад, на нем успел отметиться сам Лев Толстой. В 69 лет великий русский писатель решил освоить велосипед и замахнулся, конечно, на самое сложное: сделал круг по земляному тульскому велотреку. Но этим легендарность этого места не исчерпывается: Тула на сегодняшний день - единственный город в мире, где более 100 спортсменов становились олимпийскими чемпионами и чемпионами мира и Европы.

Первые ассоциации при упоминании города-героя Тула? Со стопроцентной вероятностью: тульские пряники и фраза, которая въелась в подсознание как будто бы с детства, что со своим самоваром в Тулу не ездят. А вот со своим велосипедом можно - и очень приветствуется. Ведь старейший велотрек в России находится именно в этом городе!

С погодой нам повезло, да и велотреку тоже. Как отметил Валерий Гриньковский, обычно в ноябре спортсмены и дети уже прекращают тренировки - постоянные дожди и снег для этого вида спорта не союзники. Хотя тульский велотрек и пережил несколько реконструкций, но до сих пор не обзавелся козырьком, чтобы меньше зависеть от непогоды. Поэтому по инициативе Федерации велоспорта Тульской области, которую поддержал губернатор Алексей Дюмин, было решено в самое ближайшее время устранить этот недочет. А заодно модернизировать уже морально устаревшие зрительские трибуны и переформатировать это пространство в комфортные места для болельщиков. А заодно – и организовать тут же гостиницу с кафе, которых так давно не хватает.

Хоть трек старейший и действительно поражает воображение, но он должен идти в ногу со временем. Ежегодно Тула принимает два десятка региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований. Так что статус обязывает. Кроме того, и чиновники города, и спортсмены давно мечтают вернуть полные трибуны на тульский велотрек, как это было когда-то.

Именитый тульский велогонщик, олимпийский чемпион Виталий Петраков

Как рассказывают здешние старожилы, в советские времена, чтобы увидеть известных советских велогонщиков, люди забирались даже на деревья. Свободных мест на трибунах уже не оставалось – смотреть можно было только оттуда.

Увы, времена меняются: есть в городе люди, которые и не подозревают, что рядом с ними живет и активно функционирует трек-легенда. И эту ситуацию Федерация велоспорта Тульской области собирается изменить. Не без помощи губернатора Тульской области Алексея Дюмина и мэра города Ольги Слюсаревой.

Титулованная велогонщица нашла для нас небольшое «окошко» и специально приехала прямо на велотрек, чтобы рассказать о первостепенных задачах:

- Мы хотим новый трек, крытый, деревянный, мирового уровня, чтобы принимать соревнования самого высокого ранга. Для этого, безусловно, нужен паркет - так мы его называем. Еще - максимальное количество зрителей на трибунах. Эта и мечта, и задача уже не знаю сколько лет, лет двадцать пять точно, а может и больше. Помимо этого, работаем над тем, чтобы внести небольшие изменения и на нашем историческом бетонном треке. Бетон у нас тяжелый, скоростной и дает невероятную силу. Как спортсменка, которая много лет тренировалась на этом треке, могу это утверждать. Я на многие соревнования после подготовки в Туле приезжала за два дня. Все-таки наш бетон уникальный, плюс еще местные климатические условия, которые отлично готовят тебя к постоянной борьбе с природой: то дождь, то снег - а ты все равно тренируешься. Сделаешь перерыв, погреешься в боксе, и опять - на трек, навстречу ветру. Но треку все равно уже давно нужен козырек. Чтобы продлить сезон тренировок, в том числе и у детей. И чтобы наши ветераны спорта тоже могли тренироваться. Одному из тульских тренеров уже 83 года, так он до сих пор везде на велосипеде передвигается, его энергии многие молодые могут позавидовать.

- Ольга Анатольевна, как считаете, сколько еще времени Вам понадобится на осуществление мечты о деревянном треке?

- Тут даже дело не во времени, а в инвесторах. Но нам повезло с губернатором. Он человек спортивный, к нашему виду спорта очень неравнодушен. При нем активно началось строительство спортивных объектов. В этом году, например, открыли хоккейный дворец, продолжается строительство дворца единоборств с легкоатлетическим манежем, которого у нас нет. Хотя легкая атлетика в Туле всегда была на высшем уровне. Кстати, два вида спорта, которые всегда были сильны у нас в городе и приносили олимпийские медали: велоспорт и легкая атлетика. Так что мы не теряем надежду, что у губернатора хватит сил, чтобы построить нам еще и крытый трек. Кроме того, на последнем совещании Алексей Геннадьевич Дюмин вообще предложил подумать о том, чтобы создать в Туле федеральный центр: это и крытый трек, и велосипедное кольцо, и трасса mountain bike и bmx.

- Появление в Туле крытого велотрека увеличит количество «звезд» в российском велоспорте?

- Привыкли же говорить, что Тула - велосипедная столица. Но, как мне кажется, на сегодня мы утратили свои позиции. Да, мы приносим много медалей: начиная с первенств чемпионата России и заканчивая Европой и кубками мира. Но хочется привлечь сюда, в Тулу, больше любителей и профессионалов велоспорта. Несмотря на то, что у нас есть еще по стране бетонные велотреки, которых, правда, явно недостаточно, в Ярославле, Ростове-на-Дону, Пензе - только Тула может похвастаться такой богатой историей спортивного сооружения. Так что крытый трек просто напрашивается в нашем городе. Да, наш любимый бетон позволяет проводить на высшем уровне даже первенства мира, но не позволяет инфраструктура. А деревянный крытый трек - это выход на более статусные соревнования. Мы сможет принимать и чемпионаты мира, и Олимпийские игры.

- Если не секрет, когда Вы больше нервничали - будучи действующей спортсменкой или сейчас, став мэром?

- Нельзя сказать, что в одной ипостаси больше, в другой меньше. На полотне были свои переживания, полотно не прощает ошибок. Там у тебя нет шансов и времени, чтобы исправить результат. В кресле мэра тоже приходится нервничать, многим хочется помочь, многое успеть сделать. Но, спортивная закалка, конечно, помогает!

Задел на будущее

Под занавес нашей встречи мы поговорили и о стартующем в болгарском Пловдиве чемпионате Европы, первом крупном старте после 9-месячного перерыва. И эти заключительные элитные соревнования были очень важны для тульских спортсменов. Потому как на сегодняшний день команда MARATHON-TULA - единственная профессиональная команда России, которая представляет страну на международном уровне.

И пока готовился материал, стало известно, что туляки снова не подвели - гонщики Marathon-Tula принесли сборной России «золото» и «серебро» чемпионата Европы. А поскольку велоспорт - у нас третий по медалеемкости олимпийский вид (12 комплектов медалей разыгрывается в дисциплине «трек»), то пожелаем и городу Туле, и мэру Ольге Слюсаревой, и всем причастным к развитию велоспорта в данном регионе, чтобы мечта о крутом велотреке сбылась, велоспорт пережил новый виток развития, а зрители вернулись на трибуны, и желательно - не только в этом городе, но и по всей России.