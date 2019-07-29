В Токио у России будет первое олимпийское золото после Атланты-1996 - Советский спорт
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29 июля 2019 16:00ПлаваниеТигай Лев

В Токио у России будет первое олимпийское золото после Атланты-1996

На завершившемся чемпионате мира по водным видам спорта в Корее наши пловцы взяли рекордное количество медалей. Что это: стечение обстоятельств или тенденция?

ЕФИМОВА БОЛЬШЕ НЕ ОДИНОКА

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В конце «нулевых» – начале десятых годов мы привыкли, что российское плавание на ЧМ в основном состоит из стабильно-элитной Юлии Ефимовой. В лучшем случае к красавице-брассистке добавлялись одноразовые шансы где-нибудь еще (как правило, в мужском кроле), но не более.

Это печальное статус-кво пошатнулось в Будапеште-2017, где рядом с Ефимовой на первый план вышли новые чемпионы мира Евгений Рылов и Антон Чупков. Но понять, что это означает в глобальном смысле, было еще нельзя. Ведь кроме золотой троицы вся остальная команда на индивидуальных дистанциях довольствовалась двумя бронзовыми медалями.

В Кванджу мы увидели принципиально другую картину. Даже без учета эстафет на пьедестале чемпионата побывали девять наших пловцов! Заметно больше только у США, а с Австралией по этому показателю мы стоим, считайте, вровень – у нее 10.

Россия в медальном зачете последних чемпионатов мира

Плавание

1

Всего

2

МОЛОДАЯ ВОЛНА И ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ РЫЛОВА

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Еще приятнее, что в толпе российских призеров ЧМ-2019 преобладает молодежь. Владиславу Гриневу – 23, Рылову с Чупковым – по 22, Мартину Малютину – 20, Клименту Колесникову – 19, Андрею Минакову – 17, а Дарья Васькина справляет 17-й день рождения как раз 30 июля. И, судя по успехам наших юниоров, эта новая волна затихать в ближайшее время не собирается, скорее наоборот. Так что устоявший на сей раз рекорд по российскому золоту на одном чемпионате мира (четыре титула – еще в 1994 году, при Александре Попове) вряд ли проживет долго.

Хотя побед действительно не хватило. Если два года назад золотого хет-трика Ефимовой, Рылова и Чупкова нам было вполне достаточно, то теперь его уже мало – тем более, что они выиграли те же дистанции и опять в один день. Требуем «расширения банкета»! И ведь шансов-то хватало, несколько раз не дотягивали совсем чуть-чуть. Особенно обидными получились поражения спинистов: Рылова на стометровке и его же с Колесниковым – на «полтиннике».

Рылов, кстати, вырос в настоящую суперзвезду-универсала. Из Кореи он возвращается с пятью медалями, добытыми не только в коронном стиле, но и в кроле. По идее, он вполне способен стать грозной силой и среди «вольников». Лишь бы хватило сил – а то в Кванджу Евгений под конец явно устал и стартовый этап финальной, комбинированной эстафеты проплыл скромнее обычного. Всякий универсализм хорош в меру, и за год до Олимпиады разумнее сосредоточиться на основной специализации. Вот после Токио – это на здоровье.

Зато Чупкову, по сути весь чемпионат готовившему один золотой (и рекордный!) рывок на финише двухсотметровки брассом, есть смысл раскинуть «щупальца» пошире и подтянуть дистанцию вдвое короче – что он, кстати, и собирается сделать к олимпийскому сезону. Всерьез приблизиться за год к британцу Адаму Пити будет проблематично, а вот побороться за место брассиста-эстафетчика с Кириллом Пригодой – вполне. Здесь прогресс даже в пару-тройку десятых российскому квартету точно не помешает. Особенно с появлением у нас долгожданного сильного дельфиниста в лице Минакова.

СТРАТЕГИЯ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ

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Вообще мужская команда на ЧМ-2019 смотрелась мощно, в ней почти не осталось «белых пятен» – разве что стайерский кроль да комплексное плавание. У женщин состав подырявее, там работы еще полно. Но в том, что она ведется, – причем по плановой стратегии, приносящей реальный результат, мы теперь убедились точно.

Вкратце коснемся темы олимпийского отбора. Во всех семи эстафетах россияне токийские лицензии получили. Даже в женской «комбинашке» – нашей единственной позорной дистанции на этом ЧМ. Из 28 личных дисциплин есть квоты в 26, в том числе в 14 – максимальные, двойные. Наверное, можно и больше – только нужно ли? Уровень квалификационных нормативов таков, что их выполнение совершенно не гарантирует мало-мальски внятного результата на Олимпиаде. Например, хотя на дистанции 800 метров вольным стилем у нас имеются две путевки в Токио (см. статистику ниже), в Кванджу страну представлял один Илья Дружинин и занял тихое 18-е место. Спрашивается, зачем везти на Игры двух дружининых? И с одним-то понятно не вполне...

25 июля 2020-го, на следующий день после открытия Игр в Токио, исполнится 24 года победе Александра Попова на «полтиннике» кролем в Атланте. С тех пор Россия не добыла в плавательных бассейнах ни одного олимпийского золота. Вообще ноль! И все же, теперь у нас есть уверенность, что следующим летом эта серия неудач должна прерваться. Обязательно!

Доказано в Кванджу.

ПЛАВАНИЕ

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Все медали ЧМ-2019

3

* В скобках – медали в олимпийских видах программы.

Места России в олимпийских видах программы и наши лицензии на Олимпиаду-2020

Индивидуальные дистанции. Мужчины

4

Индивидуальные дистанции. Женщины

5

Эстафеты

6

* В скобках – максимальное число лицензий на страну.

Где можно будет добрать недостающие путевки на Олимпиаду-2020 на индивидуальных дистанциях

Пловцам, которые еще не выполнили квалификационный норматив, нужно сделать это не позже 29.06.2020 на любом официальном турнире.

ВОДНОЕ ПОЛО

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Все медали ЧМ-2019

7

Места России и наши лицензии на Олимпиаду-2020

8

Где можно будет получить путевки на Олимпиаду-2020

Мужчины: 1-е место на ЧЕ-2020 (12-26.01, Венгрия) без учета Сербии, Италии и Испании или место не ниже 4-го в межконтинентальной квалификации. Чтобы попасть в квалификацию нужно на ЧЕ-2020 занять место не ниже 6-го без учета Сербии, Италии и Испании.

Женщины: 1-е место на ЧЕ-2020 (12-26.01, Венгрия) без учета Испании или место не ниже 3-го в межконтинентальной квалификации. Чтобы попасть в квалификацию нужно на ЧЕ-2020 занять место не ниже 6-го без учета Испании.

ХАЙ-ДАЙВИНГ

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Все медали ЧМ-2019

9

Хай-дайвинг не входит в программу Олимпиады-2020 в Токио.

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