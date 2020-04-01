Девушка дня. Софья Лобова – светлое будущее российского плавания

Российская пловчиха Софья Лобова, которой 1 апреля исполнилось 19 лет, является двукратным победителем юниорского чемпионата Европы в эстафете.

В ее активе бронзовая награда юниорского чемпионата мира, а также множество медалей серебряного и бронзового достоинства чемпионата России. В 2018 году в эстафете вольным стилем она выиграла национальное золото.









