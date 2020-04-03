Девушка дня. Именинница Юлия Ефимова

Сегодня девушка-праздник Юлия Ефимова отмечает день рождения.

Ей принадлежит рекорд отечественного плавания по числу медалей, завоеванных на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Она трехкратный призер Олимпиад, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Всего – 17 наград разного достоинства.

Но Юля радует не только результатами, но и своим ярким инстаграмом, где регулярно демонстрирует свою очаровательную улыбку и красивые купальники.

ФОТО: https://www.instagram.com/pryanya93/