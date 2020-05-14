Девушка дня. Пернилла Блуме

Пернилла Блуме начала побеждать на крупных турнирах с 2011 года, когда в составе эстафеты стала чемпионкой Европы на короткой воде на дистанции 4x50 метров комплексом.

Через три года она снова помогает четверке выиграть золото Европы уже в классическом бассейне. А в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро неожиданно для всех побеждает на индивидуальной дистанции – 50 метров вольным стилем. Это золото стало первым для Дании в олимпийском бассейне с 1948 года. Из Бразилии Блуме также привозит бронзу за эстафету 4x100 метров комплексом, но перед возвращением несет флаг Дании на церемонии закрытия.

Пернилла радует своих поклонников не только результатами, но и фотографиями в инстаграме, за которым следят более 100 тысяч подписчиков. Сегодня у лучшего пловца Дании день рождения – ей исполняется 26 лет.

ФОТО: https://www.instagram.com/pernilleblume/