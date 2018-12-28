Колесников – как новый Фелпс. Итоги года в плавании

Плавание 28 декабря 2018 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Мировой рекорд Климента Колесникова, триумф российской сборной на ЧЕ-2018 в Глазго и общий прогресс нашей национальной команды. «Советский спорт» – о главных событиях плавания в 2018 году.

СОБЫТИЕ ГОДА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Так-то был еще чемпионат мира в китайском Ханжоу, но проходил он на короткой воде. А короткая вода – это как летний биатлон. Престижно, почетно, собираются почти все лучшие, но все равно… не то. Действительно главным турниром по плаванию в уходящем году стал летний чемпионат Европы. Которые – внезапно и очень радостно! – стал лучшим для нашей сборной за всю ее историю (по крайней мере – постсоветскую).

Сами соревнования проходили в рамках первого в истории объединенного ЧЕ по летним видам спорта. И именно плавание привлекло самый высокий интерес болельщиков (пусть не обижаются легкоатлеты, выступавшие в Берлине). В бассейне Глазго россияне устроили «рубку» за первое место в медальном зачете с кумирами местной публики. И как ни старались звезды британцев в лице Адама Пити, Джеймса Гая, Данкана Скотта, Джорджии Дэвис (да-да, звезд у них хватает), наша команда все равно была лучше! Про Климента Колесникова будет чуть ниже. Золотые медали в личных заплывах завоевали Юлия Ефимова (аж целых три штуки!), Анастасия Фесикова, Антон Чупков, Евгений Рылов… Россияне стали лучшими в женской комбинированной и мужской кролевой эстафетах (4 х 100), Светлана Чимрова, Дарья Устинова, Михаил Довгалюк, Олег Костин насобирали серебра и бронзы. И это далеко не полный список наших пловцов, попавших в Глазго на пьедестал почета. Итог – 10 наград высшего достоинства, 10 – серебряных, еще 6 бронзовых и первое место в таблице. Этот чемпионат Европы действительно подарил нам праздник. А главное – дал понять, что поколение нынешних спортсменов будет способно радовать и в будущем.

ГЕРОЙ ГОДА. КЛИМЕНТ КОЛЕСНИКОВ

Возможно, у нас растет свой Майкл Фелпс!

Климент Колесников еще в прошлом году навел шороху на чемпионате Европы на короткой воде, собрав в Копенгагене урожай из четырех медалей высшего достоинства. В 2018-м молодой россиянин, которому едва исполнилось 18 лет, вышел на новый, запредельный уровень. В Глазго он побил рекорд планеты на дистанции 50 м на спине, на «сотне» в битве за золото опередил Рылова, вместе с партнерами стал лучшим в эстафете 4х100 вольным стилем, плюс завоевал еще два серебра и бронзу в смешанных и комбинированных эстафетах. В Ханжоу феерия Климента продолжилась – еще 7 наград, включая две победы, причем на этот раз не на спине, а комплексом! Колесников – универсал, одинаково быстро плывущий сразу тремя стилями (исключение – брасс). Говорим же – наш Фелпс! С учетом того, как быстро он прогрессирует, уже в Токио мы получим спортсмена, способного в одиночку принести сборной целую корзину медалей.

Все-таки, рождаются еще в наших бассейнах такие феномены!

ОТКРЫТИЕ ГОДА. СИМОНА КВАДАРЕЛЛА

Без Федерики Пеллегрини сборная Италия лишилась лидера, а все женское плавание – главного секс-символа (теперь в этом качестве выступает наша Юлия Ефимова). Однако «Скуадро Адзура» все же разжилась парочкой восходящих звезд. И если первая из них – Илария Кузинато – в свои 19 лет пока лишь пытается приблизиться к уровню Катинки Хоссу в заплывах комплексным плаванием, то 20-летняя Симона Квадарелла уже на первенстве Европы в Глазго завоевала три золота, став лучшей на всех стайерских дистанциях кролем (400, 800 и 1500 м). Что примечательно – обе девушки обаятельные (других в итальянскую сборную, похоже, просто не берут), и обе способны серьезно прибавить в ближайшее время. В принципе, минувший год открыл немало молодых талантов. Но, не считая Колесникова, прогремевшего на весь мир своим рекордом и урожаем из полутора десятков наград, именно Квадарелла блеснула ярче всех. И вероятно, продолжит блистать в будущем.

КАК НАШИ?

Российское плавание вышло из кризиса – теперь это факт. За два года до Токио у нашей сборной собрался костяк из очень сильных спортсменов почти во всех стилях, причем – как у мужчин, так и у женщин. Ефимова остается суперзвездой и полноценно готовится к тому, чтобы через два года взять все-таки первое олимпийское золото. На европейской арене у нее конкурентов просто нет, на мировой их тоже осталось немного. Колесников – возможно, самый перспективный пловец в мире, безотносительно гражданства и флагов! Антон Чупков, Евгений Рылов, даже Владимир Морозов, недавно переживший небольшой «творческий кризис», и еще с полдюжины сильных ребят и девушек, про успехи которых много сказано выше – все они молоды, все они прибавляют, набираются опыта и уже явно не боятся даже сильнейших соперников. Не важно – британцев, американцев, австралийцев… Успешный чемпионат Европы и второе место в командном зачете на ЧМ на короткой воде в Ханжоу – яркое подтверждение тому, что сборная России прочно и мощно вошла в число лидеров мирового плавания. Главное – удержать позиции, постараться их улучшить, и наращивать темп с каждым новым крупным турниром.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Главный старт наступающего года – июльский чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в корейском Кванджу (12-28 июля). Во-первых – это последний серьезный турнир перед Олимпиадой-2020. Во-вторых – он станет полноценной боевой проверкой для наших восходящих звезд и уже состоявшихся лидеров на предмет того, способны ли они бороться за золото не только в условиях, когда от них мало, чего ждут (не мы, а конкуренты), а когда уже именно их считают главными фаворитами! Подобный психологический прессинг порой дается тяжело даже элитным спортсменам. С другой стороны, наши парни и девушки уже показывали, что уж с чем-чем, а с психологией больших проблем у них нет. Так что если ЧЕ-2018 в Глазго стал самым успешным для нас чемпионатом Европы, то ЧМ-2019 в Кванджу может стать самым успешным чемпионатом планеты!

Запасемся терпением. Ждать осталось недолго.