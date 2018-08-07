В Глазго проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В синхронном плавании российским спортсменкам нет равных. Что в очередной раз доказали Светлана Колесниченко и Варвара Субботина, завоевав золотые медали в произвольной программе дуэтов.

Убедительная победа синхронисток приятна тем, что Колесниченко и Субботина выступают вместе один сезон. Ранее они также одержали победу в технической программе.

Светлана и Варвара внимательно слушают своего тренера Татьяну Данченко

Девушки красивы в воде в любых позах

Светлана и Варвара общаются не только в бассейне

Девушки отдыхают от бассейна на море

Владимир Путин не упустил возможности поддержать Светлану за руку

Варвара дурачится

Чемпионки Европы в детстве