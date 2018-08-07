Девушки дня. Светлана Колесниченко и Варвара Субботина – чемпионки Европы!
«Советский спорт» не обошел стороной красавиц из синхронного плавания.
В Глазго проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В синхронном плавании российским спортсменкам нет равных. Что в очередной раз доказали Светлана Колесниченко и Варвара Субботина, завоевав золотые медали в произвольной программе дуэтов.
Убедительная победа синхронисток приятна тем, что Колесниченко и Субботина выступают вместе один сезон. Ранее они также одержали победу в технической программе.
Светлана и Варвара внимательно слушают своего тренера Татьяну Данченко
Девушки красивы в воде в любых позах
Светлана и Варвара общаются не только в бассейне
Девушки отдыхают от бассейна на море
Владимир Путин не упустил возможности поддержать Светлану за руку
Варвара дурачится
Чемпионки Европы в детстве