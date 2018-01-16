Чем запомнится второй день Открытого чемпионата Австралии?

ПОБЕДА ШАРАПОВОЙ

Мария против Марии – на эту тему отшутились, кажется, везде. Но организаторы решили добавить юмора, записав в качестве судьи на вышке этой встречи еще одну Марию – Чичак (из Хорватии).

А что? Популярное имя! Хотя в случае с соперницей Шараповой это – фамилия.

Но шутки кончились, едва начался матч. Быстрый первый сет, чуть более упорный второй, и все на что хватило Татьяны – продержаться на корте 1 час 20 минут. Россиянка в этот день была явно сильнее. Впрочем, в таком исходе никто не сомневался.

– Я рада вернуться на этот турнир, – призналась Шарапова. – В прошлом году у меня было много всего «первого» – первый матч после дисквалификации, первый «Большой шлем»… Эмоций хватало и каждый день приносил что-то новое. Теперь все устаканилось и я просто рада, что могу снова выступить в Австралии. Перед стартом я провела здесь неделю, тренировалась на кортах, привыкала к разным погодным условиям, которые нам предлагает Мельбурн. Так что все было хорошо.

– Чувствуете, что уровень вашей игры становится лучше?

– Процесс идет. С каждым турниром, с каждой новой неделей появляются новые ощущения. Какие-то вещи даются мне тяжелее, что-то идет медленнее, чем хотелось бы, но есть и моменты, которыми я очень довольна. Пока я продолжаю набирать физическую форму и получаю игровую практику. Нужно извлекать уроки из каждой встречи и стараться использовать их в будущем. Пока у меня есть такой настрой, все будет в порядке.

– Как насчет того, чтобы выиграть титул?

– Уверенность приносят время, практика и попадание в те ситуации, когда ты можешь воспользоваться возможностями. Я точно знаю, что ни мне, ни кому-либо еще просто так ничего не отдадут. За каждое очко в каждом матче придется бороться. И пока рано говорить о титуле – особой уверенности на этот счет у меня еще нет. Но с учетом предыдущих результатов есть ожидания о том уровне, на котором я могу играть, к которому могу вернуться. Я – реалист. Понимаю, что это требует времени. Так что пока просто продолжаю работать и учиться.

Свой второй матч на Australian Open Шарапова сыграет в четверг с Анастасией Севастовой. Что ж, надо брать реванш за поражение в четвертом круге US Open!

УСПЕХИ РОССИЯН

Андрей Рублев дорогу в следующий круг проложил еще в первый день – убрав с дороги Давида Феррера. Михаил Южный, к сожалению, уступил – уругвайцу Пабло Куэвасу. Зато во вторник все три россиянина, вышедших на корт в мужском турнире, обошлись без поражений!

Особо боязно было за Даниила Медведева. В субботу он завоевал свой первый титул, став лучшим в Сиднее, но там нашему парню пришлось играть квалификацию, плюс выдалось немало сложных матчей в основной сетке (включая трехсетовый триллер против Алекса де Минора в финале). Хватит ли сил на выступление в Мельбурне? Два дня на отдых – маловато после такой нагрузки! Тем более, соперник Медведеву попался непростой – ровесник из Австралии, 21-летний Танаси Коккинакис. Травма плеча когда-то выбила его почти на год, но прошлым летом Коккинакис вернулся, и с тех пор прибавляет. Так что его место в рейтинге (216-е против 53-й позиции у Даниила) никого смущать не должно.

В итоге парни провели на корте больше двух часов, сыграв четыре партии. Включая два насыщенных тай-брейка. Один остался за любимцем местной публики – 10:8. Второй – за Даниилом – 8:6. Как и весь матч. Медведев доказал – успех в Сиднее не случаен! И сил, похоже, накопил достаточно. Во втором круге теперь придется встретиться с еще одним ровесником – и тоже очень перспективным. С корейцем Хеном Чоном.

Карен Хачанов задачу выхода в следующий раунд решил быстрее, хотя ему и больше повезло – россиянину достался «квалифай» Петер Полански из Канады. Разница в классе оказалась очевидна и все закончилось в трех сетах. Как и у Евгения Донского, который справился с опытным немцем Флорианом Майером.

ПОРАЖЕНИЯ РОССИЯНОК

Победы в первом круге одержали и Елена Веснина с Екатериной Александровой. Но без потерь, увы, не обошлось.

Одна случилась еще в понедельник – Маргарита Гаспарян, не выступавшая больше года из-за травмы плеча, попала в основную сетку по защищенному рейтингу. Но все же снялась еще до старта турнира. Так мы лишились российского дерби, так как соперницей Маргариты должна была стать Анна Блинкова. А вскоре – лишились и Блинковой. Квалификацию она прошла, в отличие от американки Бернарды Пера, ставшей тем самым «лаки-лузером», забравшей место Гаспарян. А вот пройти саму Пера – не сумела.

Потерпела поражение и Анна Калинская – вторая россиянка, попавшая в основу из отборочного тура. Ей дорогу в следующий круг закрыла итальянка Камила Джорджи. Наконец, Наталья Вихлянцева в упорной борьбе оказалась слабее украинки Леси Цуренко. Так что за выход третий круг будут бороться всего пять наших теннисисток – Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова свои первые победы одержали еще в понедельник.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНОВ

Энди Маррей все же снялся с Australian Open, так и не успев решить проблемы с бедром. Кеи Нишикори тоже участвовать не стал – все еще лечит запястье. Но два возвращения в Мельбурне состоялись! Новак Джокович и Станислас Вавринка вышли на корт впервые с Уимблдона (не считая выставочных игр). И оба добились побед!

– Конечно, есть много вещей в моей игре, к которым у меня остались претензии. Не все хорошо с первой подачей. Я не использовал много возможностей, упуская брейк-пойнты и матчболы – видимо, временами надо было действовать более агрессивно. Но все же я выиграл в трех сетах! И после полугодового перерыва трудно найти что-то плохое в этом матче, – улыбался залечивший руку Джокович после победы над Дональдом Янгом.

– Колено все еще болит, особенно – когда я много двигаюсь и сильно нагружаю ногу. Но в целом процесс восстановления идет нормально, – облегченно вздыхал Вавринка, одолевший Ричардаса Беранкиса. – Главное – оно выдерживает игровую нагрузку на протяжении трех часов. Это – хороший знак. В конце концов, не так давно я вообще не мог ходить. А теперь – добился победы в матче «Большого шлема».

Правда, главного ответа – способны ли экс-чемпионы Australian Open всерьез претендовать на новый титул в этом году – никто пока не знает. Но раз вернулись – уже хорошо!

Все главные новости, аналитика и комментарии – в телеграм-канале «Советского спорта»