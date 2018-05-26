Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев оценивает перспективы российских теннисисток на стартующем в воскресенье турнире «Большого Шлема»

«Ролан Гаррос», вообще говоря, «наш» отсек в серии «Большого шлема». В женском разряде отечественные теннисистки заходили в финал если не как к себе домой, то как в хорошо им знакомое место, где можно чувствовать себя комфортно. Начиная еще с советских времен (Ольга Морозова) до побед в 2012-м и 2014-м(Мария Шарапова). И вот сейчас после четырехлетнего перерыва, пожалуй, забрезжил реальный шанс выиграть грунтовый чемпионат мира. Причем сразу у двоих.

Вам не совсем понятен комплимент, сделанный в заголовке Дарье Касаткиной (отметившей три недели назад всего-то 21-летие)? Поясню. Есть ощущение, что в феврале – апреле Даша показывала качественно лучший теннис в женском туре. С полным контролем происходящего на корте. И с потрясающе умной игрой, вовсе исключающей «пустые» банальные решения. Да хотя бы пробежаться по перечню снятых за этот период Дашей скальпов: Возняцки (дважды), Радваньска, Конта, Мугуруса (дважды), Стивенс, Кербер, В.Уильямс!

Но приходится делать оговорку. Игровая феерия подвластна Касаткиной только при условии, что она в оптимальных кондициях. Тогда и мозг работает подобно компьютеру, и самые технически сложные удары ей доступны. А когда проседает «функционал», Даша, увы, превращается во вполне обыкновенного игрока… Что-то им с тренером надо делать с «физикой», да так, чтобы не нанести ущерба блистательной технике.

На пик возможностей Касаткина забиралась в Дубае и Индиан-Уэлсе. В Азии ей удались четыре победных матча кряду, в Америке – пять(хотя в полуфинале с В. Уильямс они выясняли в концовке уже не кто лучше, а кто больше устал). На финал и там и там категорически не хватило пороху.

Очень характерной для Даши стала полторы недели назад в Риме встреча с Элиной Свитолиной, одной из штатных «бомбардировщиц» в туре. 6:0 в первом сете! Когда Касаткина задавала уровень матча во всем своем интеллектуально-техническом блеске, пушка Свитолиной депрессивно молчала. Но хватило Дашу на полтора сета - сказались три сета победного матча с Мугурусой накануне.

Касаткину, к слову сказать, уже начинает раздражать порог функциональных возможностей, который не получается переступить. В Индиан-Уэлсе она являла собой образец хладнокровия, что бы ни происходило на корте. А на европейском грунте ее уже прихватывал «нервяк» - битые оземь ракетки и прочие приметы гнева…

Впрочем, у «Ролан Гаррос» есть одно отличие от предшествовавших ему турниров. Там приходилось играть каждый день, что Касаткину, похоже, и перегружало. В Париже после каждого матча будет день отдыха. Есть время вздохнуть и перезагрузиться. Поможет ли это Даше пройти по сетке далеко? Начинать-то ей с Кайей Канепи, как раз-таки «бомбардировщицей», с которыми у Касаткиной больше всего проблем. И эстонке оба последних матча были проиграны без вариантов…

А Мария Шарапова, как многоопытный и матерый турнирный боец, именно к «Ролан Гаррос» затеяла восхождение на пик кондиций и возможностей. В Риме сделала контрольную проверку того, на что сейчас способна. Впервые после возвращения выдала на-гора четыре полновесных победы кряду, из них три трехсетовых. И уступила в полуфинале Симоне Халеп, первому номеру рейтинга, пожалуй, только из-за того, что румынка подошла к этой игре благодаря льготной турнирной сетке несравнимо более свежей.

Все та же Шарапова. Тяжеловато берет со старта – точно большегруз набирает ход. А потом постепенно превращается в огнемет. И собственные промахи, которых по-прежнему в изобилии, только стимулируют Марию Юрьевну еще добавить огня.