Россиянке Светлане Кузнецовой на старте «Ролан Гарроса» досталась одна из самых тяжелых соперниц – испанка Гарбина Мугуруса, чемпионка Франции позапрошлого года. Наша Света, конечно, тоже не лыком шита, у нее есть свой собственный кубок чемпионки, но сейчас она побед от себя больших не ждет - ждет скорейшего восстановления после операции на левой кисти.

- Поторопилась я вернуться, - объяснила Светлана после поражения от испанки 6:7, 2:6. – хотела как можно быстрее войти в строй, но только ухудшила ситуацию. Теперь снова надо набирать: и матчи, и уверенность.

- Вы – заядлая футбольная болельщица, а на носу чемпионат мира...

- Я уже тысячу лет на матчах не была. В Россию даже толком не приезжала: так - на три дня не больше. Даже по ТВ футбол не смотрю. Меня тренер (Гильермо Каньяс. – Прим. ред.) спрашивает: «Будешь смотреть Лигу чемпионов?», я ему: «Вообще не собираюсь». От всего абстрагировалась.

Да, год назад смотрела лигу чемпионов вживую: «Ювентус» с «Барселоной». В Барселоне на стадионе «Ноу Камп». Меня пригласил директор клуба, естественно, в ложу, где сидит президент.

- Это круче королевской ложи Уимблдона?

- Я на Уимблдоне в королевской ложе еще не сидела! – смеется Кузнецова. -- В Барселоне на финале мне подарили майку команды, а я такая простая: «Может, мне ее подпишут все футболисты «Барсы»?» Мне отвечают: «Нет проблем, Света!». И я оставила ее «на подписать». Так до сих пор за ней не заехала, лежит она где-то меня дожидается со всеми подписями.

- Так с подарками вообще-то не поступают.

- Я им еще сказала, что очень люблю как играет Неймар, а мне в ответ: «Вообще не проблема – приходи на тренировку и почеканишь с ним мяч». Я в ответ: «О, круто!». И тоже не пришла. Потому что уехала на «Ролан Гаррос» и своя подготовка затянула. Мне вообще очень сложно менять график. Приду домой усталая после тренировки, думаю: «Ну куда я пойду?» Так что ни на какой футбольной тренировке еще не побывала. Да и Неймара уже нет в «Барсе».

- Футбол вживую и по ТВ сильно различаются?

- Любой спорт я больше люблю смотреть по телевизору. Потому что есть повтор. На стадионе у меня всегда такая реакция: «Стоп, а где повтор? Я пропустила!» Как обычно закопаюсь в телефоне и пропущу все важные моменты. В позапрошлом году мы с тренером сходили на на «Ноу Камп», на обычные места, но все равно круто. Так вот, помню, что Неймар пробежал рядом, когда забил, и я не успела его сфотографировать. Как всегда. И расстроилась.

- На родной чемпионат мира время выкроите?

- Если кто-нибудь из друзей позовет на матч сборной России, то когда буду в Москве, обязательно пойду. Билеты купить не могла: не из той серии, что пожадничала, а потому, что реально не знаю свой график.

- Пожелания команде?

- Сетку я не смотрела, знаю только, что у ребят достаточно неплохая группа и все так на них надеятся, что нашим главное не перегореть. Я этого им и желаю.

- Прогноз на победителя?

- Ну я ведь не специалист...

- Сделайте прогноз теннисистки.

- Бразилия сейчас оказалась без Неймара, по-моему, он лодыжку сломал. Давайте я скажу, что выиграет Аргентина, вторая – Германия, а Бразилии отдадим третье место.