Мария Шарапова пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Франции, отыгравшись со счета 0:3 в поединке с голландкой Рикель Хогенкамп.

ГДЕ МАРИЯ, ГДЕ РИКЕЛЬ

Рикель Хогенкамп 26 лет. Она из Голландии. Она – 133-я ракетка мира. И в этом сезоне Рикель играла, в основном, в турнирах ITF (на более крупных ей, как правило, не удавалось пройти квалификацию). Свой единственный матч против Марии Шараповой Хогенкамп проиграла – во втором круге Уимблдона-2015. Сейчас, в Париже, они встретились опять.

И в третьей партии голландка вела с брейком – 3:0.

Шараповой тяжело далось начало сезона. Она неплохо сыграла в Китае и в Австралии, но потом уступила четыре матча подряд. Пришлось менять тренера. Пришлось возвращаться к Томасу Хогстедту. Подход к работе менять тоже пришлось. Но это дало результат! В Мадриде Мария дошла до четвертьфинала, в Риме вошла в четверку лучших. Благодаря этим успехам россиянка вернулась в топ-30, а заодно – в посев на «Большом шлеме». И жребий оказался благосклонен – в стартовом раунде «Ролан Гарроса» Шараповой досталась Хогенкамп. Вы помните, да – 133-я ракетка мира, уступившая Марии их первый – и единственный до вчерашнего вечера – очный матч.

Но в третьей партии Мария уступала сопернице 0:3.

По факту – еще шаг, и катастрофа.

То ли трибуны помогли. То ли уверенность в себе. То ли присутствие Хогстедта на скамейке команды… Только Шарапова вернулась! Сумела сделать ответный брейк. Сравнять счет. Выйти вперед. Взять шесть геймов подряд. И пробиться во второй круг любимого турнира, где ей теперь предстоит встреча с хорваткой Донной Векич.

«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» - ЭТО ВЫЗОВ

- Я начала матч очень хорошо, но во втором сете неожиданно опустила свой уровень, хотя ждала этой встречи и готовилась к ней, - признается Шарапова на пресс-конференции. - Мы вообще 24 часа его ждали - через погоду, через эмоции, через все. И в понедельник ждали до последнего (изначально поединок Марии и Рикель был запланирован на первый день недели, но его перенесли из непогоды и темноты, - Прим. ред.). В итоге вышел поздний вечер, во вторник пришли на корты пораньше, чтобы подготовится, а тут и снова дождь. Эмоций собралось немало. Я знала, что предстоит тяжелая встреча независимо от того, против кого буду играть. Да, уровень после первого сета упал, но в конце мне удалось собраться, и это я могу записать себе в плюс.

- Ваши ощущения от «Ролан Гарроса» после годичного отсутствия?

- Конечно, здесь идет перестройка, но стадион выглядит также - крыши нет. Ощущения очень хорошие. Несмотря на то, что произошло в прошлом году - это новый этап моей карьеры.

- Когда возвращаешься после перерыва, что уходит в первую очередь: внимание, выбор ударов, эмоциональный контроль?

- Уходит внимание. К тому же моя соперница чуть-чуть поменяла ритм. Стала чуть дальше в корте играть. Конечно, я уже довольно долго играю, целый год, но концентрацию мне следует держать лучше - ее должно хватать на целый матч.

- Может, нужны изменения в тренировках?

- На тренировках этого не наработаешь. Нужны матчи.

- С вами снова работает Томас Хогстедт, который приводил вас к победе в Париже в 2012 году...

- Мы провели с ним много успешных лет, знаем друг друга хорошо с профессиональной точки зрения. Знаем характер друг друга, знаем, как нам работать, чего ожидать. В этом отношении смена тренера прошла легче, чем могла бы. Но все равно было непросто.

- Насколько важен для вас нынешний «Ролан Гаррос»?

- Я люблю «Большие шлемы», потому что всякий раз это вызов. Две долгих недели турнира, матчи против разных соперников при разных обстоятельствах и в каждой ситуации надо находить путь к победе. На тебя сваливается очень много разных эмоций, с которыми надо уметь совладать. Не только с эмоциями, но и со своим физическим состоянием тоже. Я обожаю эти вызовы и препятствия - они мобилизуют мои силы, как ничто другое.

- Многие пишут книги, чтобы подвести итоги. Вы выпустили книгу, но карьера продолжается. То, что происходит сейчас - это продолжение или новая часть вашей жизни?

- Я ничего не закрыла этой книжкой. Конечно, это продолжение пути. Но одновременно и открытие. И возможность для меня еще что-то показать своей игрой, своим талантом, своей работой. Теннис - это то, чем я занималась всю свою жизнь. И то, где я знаю, что делать.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – грунт. Общий призовой фонд – 39 197 000 евро.

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Штруфф (Германия) – Донской (Россия) – 6:1, 6:3, 6:0.

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Шарапова (Россия, 28) – Хогенкамп (Голландия) – 6:1, 4:6, 6:3. Мугуруса (Испания, 3) – Кузнецова (Россия) – 7:6 (9:7), 6:2. Барти (Австралия, 17) – Вихлянцева (Россия) – 6:3, 6:1. Павлюченкова (Россия, 30) - Герцог (Словения) – 6:4, 7:6 (7:1).