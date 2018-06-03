Эксперт «Советского спорта», экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – о предстоящем матче Карена Хачанова с Александром Зверевым и, конечно, о новой серии триллера «Шарапова против Серены Уильямс».

О ШАНСАХ ХАЧАНОВА

Карен – молодец! Сделал все, как надо, дожал Люку Пуя в третьем сете и впервые в карьере вышел в четвертый раунд на «Ролан Гарросе». Где ему, правда, теперь предстоит встреча с Александром Зверевым.

Шансы? Они есть. Понятно – Саша будет фаворитом. Он, все-таки, третья ракетка мира, второй сеяный на турнире и вообще здорово проводит этот сезон. Но именно «Большие шлемы» ему пока не удаются. Зверев не может ни полностью сконцентрироваться, ни в каком-то смысле расслабиться. На него давят большие ожидания – это понятно, от игроков с таким-то рейтингом всегда именно многого и ждут! Однако этот груз сковывает Александра, не дает показать свой настоящий теннис. Он и здесь во втором и третьем круге уже играл по пять сетов, хотя, казалось бы, должен был побеждать куда легче. И в этом – шанс для Хачанова.

Тут, правда, есть нюанс. Зверев особенно не любит бороться с соперниками, которые подолгу держат мяч в игре. Карен же – теннисист атакующего плана. Он, как и Александр, любит забивать сам, а не ждать от кого-то ошибок. И на высоких скоростях справиться со второй ракеткой турнира Хачанову будет непросто. Придется терпеть. И ни в коем случае не торопиться! Карен сильно прибавил в своей технике. Подчистил удар слева, справа у него и так летело, как из пушки, плюс есть хорошая подача. Но Зверев в этом плане не хуже. Играть с ним надо так, как с Пуем – мощно, надежно, уверенно. И, повторюсь – не торопиться. Тогда будет возможность зацепить и два сета. И даже все три.

О ПОБЕДЕ ШАРАПОВОЙ…

Мы ждали, что в матче с Каролиной Плишковой Шараповой придется непросто. В итоге же она отдала чешке лишь три гейма. По-моему, Маша лет пять не побеждала настолько легко соперниц такого высокого уровня! Это, конечно, знак хороший. Надо признать – Каролина провела не лучший матч. У нее мало что получалось. Но и Шарапова выглядела куда лучше, чем в первых двух кругах, где ей часто не хватало надежности и стабильности. А тут – красота! Всего пять двойных – это в ее случае даже не считается. В остальном – мощно, уверенно, красиво. Как задала с первых минут высокий темп, так его и держала, ни разу не снизив и не дав чешке шансов вернуться в борьбу.

И О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВСТРЕЧЕ С СЕРЕНОЙ

Конечно, все ждут этот матч! И знаете, что? Мне кажется, больше всего его ждала сама Маша. Не встречи с Сереной самой по себе, а встречи в тот момент, когда у нее будут наилучшие шансы наконец победить Уильямс. Впервые с 2004 года.

Да, фактор психологии имеет большое значение. Мы знаем, как сложно Шараповой дается игра против Уильямс. И как сама Серена настраивается на Шарапову. Не только, кстати, на нее – на других топовых соперниц тоже (Виктория Азаренка – как пример). Они для Уильямс – как красная тряпка, на которую американка бежит, словно испанский бык. С одной задачей – разорвать и уничтожить! Но психология – психологией, а теннис тоже не следует задвигать на 25-й план. Серена обыгрывала Марию не только тем, что была более уверенной в себе. А мощными подачами, сильными ударами и чтением игры на шаг вперед. Сейчас же объективно ее теннисная форма хуже, чем у Шараповой.

Маша планомерно готовилась к «Ролан Гарросу». Сыграла в Штутгарте, Мадриде и Риме. Одержала несколько хороших побед. Вела подготовку именно в турнирной атмосфере – а это очень важно. И что Уильямс? В сентябре только родила. Весной вернулась. Успела сыграть три турнира – не особо успешно. И даже три матча в Париже, которые она выиграла, пока не вернули ее на прежний уровень. Поэтому она, кстати, заявилась на «Ролан Гарросе» и в пару – практики Серене очень не хватает!

В этом – главный козырь Марии. Она в лучшей форме. Она, наконец, обретает стабильность. Такого шанса Шарапова ждала 14 лет. И если им не воспользоваться, чтобы прервать серию поражений от Уильямс – другой, лучшей возможности, уже может не быть.