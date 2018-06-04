Не успели мы порадоваться успеху Дарьи Касаткиной, как вслед за ней в четвертьфинал вышла и Мария Шарапова. Правда – совсем без борьбы. Соперница экс-первой ракетки мира - Серена Уильямс - снялась с турнира из-за травмы.

ТРАВМА ИЛИ ИСПУГ?

Все ждали этот матч. Еще бы – вывеска какая! Неважно, в какой форме находятся Шарапова и Уильямс-младшая. Неважно, какой у них рейтинг. И даже на какой конкретно стадии турнира сетка сводит их вместе. Встреча двух самых популярных теннисисток современности – это удача на любом чемпионате! Тем более – с такой предысторией. Когда и Мария пытается вернуться в элиту. И Серена, став мамой прошлой осенью, старается пройти этот путь. Две девушки одержали в Париже по три победы на каждую и обещали подарить болельщикам самый принципиальный матч «Ролан Гарроса». Но…

Уильямс снялась.

Что стряслось? Испугалась? Внезапно поняла, что ее серия из 18 побед подряд над россиянкой может прерваться? Ведь все эксперты признавали – фаворитом будет Шарапова. Да ладно эксперты – это и Уильямс признавала! Правда, букмекеры считали иначе – котировки на успех Серены были ниже. В чем тоже есть доля логики – в подобных встречах на первый план выходит психология, а все мы знаем, как тяжело себя чувствует Мария, видя конкретно эту теннисистку по ту сторону сетки! А как иначе будешь себя чувствовать, когда не можешь обыграть ее почти 15 лет?

Или все дело – действительно в травме? Серена не похожа на спортсменку, которая готова отказаться от борьбы из страха поражения. Иначе бы не стала 23-кратной чемпионкой «Больших шлемов». Уже в воскресенье, по ходу парной встречи было видно – ей тяжело подавать. Ни скорости, ни точности, ни мощи… Болит рука? Плечо? Грудная мышца? В итоге сестры Уильямс проиграли в третьем сете Андрее Клепач из Словении вместе с испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес. С сухим счетом. 0:6.

У Серены был еще день в запасе. На восстановление. Но, видимо, его не хватило. Идти на корт, чтобы отбыть там номер – не в духе Уильямс. Никогда ранее она не снималась с «Больших шлемов» уже по ходу турнира. Но все когда-нибудь бывает в первый раз.

«ОЧЕНЬ ХОТЕЛА СЫГРАТЬ С МАРИЕЙ»

Серена пришла на пресс-конференцию вся в черном: черный топ, черные тайтсы. Хотя бы кепку на глаза натягивать не стала, как иногда делает Роджер Федерер после обидных поражений.

- Я вынуждена сняться потому что у меня проблемы с грудной мышцей, - тут 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» показала рукой на область ниже груди. - Первый раз я почувствовала дискомфорт во встрече с Юлией Гергес в третьем круге, поэтому на свой парный матч я попыталась сделать другой тейп, но ничего не получилось. Подавать я не могу – очень больно, а без подачи играть трудно.

- Вы первый раз в жизни снялись с «Большого шлема» по ходу турнира.

- Да, это трудное решение, потому что я люблю играть против Марии. Этот тот матч, который я готова провести в любой момент. Трудно и потому, что я стольким пожертвовала, чтобы оказаться здесь. Я обещала себе и своему тренеру, что если я не чувствую себя хотя бы на 50 процентов готовой, то, наверное, мне не стоит выходить на корт. А сейчас я просто физически не способна подавать.

- Есть ли шанс увидеть вас на Уимблдоне?

- Я останусь на пару дней в Париже и сделаю МРТ. Посмотрим, что скажут врачи. Не знаю еще, чего ожидать, потому что это новая травма – такой у меня никогда не было. Хотя, казалось, были уже все возможные.

- С какими чувствами вы покидаете» Ролан Гаррос»?

- Я необыкновенно довольна своей игрой на своем первом «Большом шлеме» после возвращения и чувствую, что моя форма будет лишь улучшаться и улучшаться. Надеюсь, что я вернусь на корт на своих самых любимых турнирах, которые жду впереди.

«РАЗОЧАРОВАНА, ЧТО СЕРЕНЕ ПРИШЛОСЬ СНЯТЬСЯ»

- Я с нетерпением ждала матча с Сереной сегодня, - сказала Мария Шарапова. - Я очень разочарована, что ей пришлось сняться с турнира. Желаю ей скорейшего выздоровления и надеюсь, что она вскоре вернется в Тур.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – грунт. Общий призовой фонд – 39 197 000 евро.

Мужчины. Одиночный разряд. Четвертый круг

Надаль (Испания, 1) – Мартерер (Германия) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Шварцман (Аргентина, 11) – Андерсон (ЮАР, 6) – 1:6, 2:6, 7:5, 7:6 (9:7), 6:2.

Женщины. Одиночный разряд. Четвертый круг

Шарапова (Россия, 28) – С. Уильямс (США) – отказ. Касаткина (Россия, 14) – Возняцки (Дания, 2) – 7:6 (7:5), 6:3. Халеп (Румыния, 1) – Мертенс (Бельгия, 16) – 6:2, 6:1. Кербер (Германия, 12) – Гарсия (Франция, 7) – 6:2, 6:3.