V4x3 l 1528128289370

Не успели мы порадоваться успеху Дарьи Касаткиной, как вслед за ней в четвертьфинал вышла и Мария Шарапова. Правда – совсем без борьбы. Соперница экс-первой ракетки мира - Серена Уильямс - снялась с турнира из-за травмы.

ТРАВМА ИЛИ ИСПУГ?

Все ждали этот матч. Еще бы – вывеска какая! Неважно, в какой форме находятся Шарапова и Уильямс-младшая. Неважно, какой у них рейтинг. И даже на какой конкретно стадии турнира сетка сводит их вместе. Встреча двух самых популярных теннисисток современности – это удача на любом чемпионате! Тем более – с такой предысторией. Когда и Мария пытается вернуться в элиту. И Серена, став мамой прошлой осенью, старается пройти этот путь. Две девушки одержали в Париже по три победы на каждую и обещали подарить болельщикам самый принципиальный матч «Ролан Гарроса». Но…

Уильямс снялась.

V4x3 m 1528123033371
Серена Уильямс: Люблю играть против Марии. Но сейчас не могу – очень больно

Что стряслось? Испугалась? Внезапно поняла, что ее серия из 18 побед подряд над россиянкой может прерваться? Ведь все эксперты признавали – фаворитом будет Шарапова. Да ладно эксперты – это и Уильямс признавала! Правда, букмекеры считали иначе – котировки на успех Серены были ниже. В чем тоже есть доля логики – в подобных встречах на первый план выходит психология, а все мы знаем, как тяжело себя чувствует Мария, видя конкретно эту теннисистку по ту сторону сетки! А как иначе будешь себя чувствовать, когда не можешь обыграть ее почти 15 лет?

Или все дело – действительно в травме? Серена не похожа на спортсменку, которая готова отказаться от борьбы из страха поражения. Иначе бы не стала 23-кратной чемпионкой «Больших шлемов». Уже в воскресенье, по ходу парной встречи было видно – ей тяжело подавать. Ни скорости, ни точности, ни мощи… Болит рука? Плечо? Грудная мышца? В итоге сестры Уильямс проиграли в третьем сете Андрее Клепач из Словении вместе с испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес. С сухим счетом. 0:6.

У Серены был еще день в запасе. На восстановление. Но, видимо, его не хватило. Идти на корт, чтобы отбыть там номер – не в духе Уильямс. Никогда ранее она не снималась с «Больших шлемов» уже по ходу турнира. Но все когда-нибудь бывает в первый раз.

«ОЧЕНЬ ХОТЕЛА СЫГРАТЬ С МАРИЕЙ»

Серена пришла на пресс-конференцию вся в черном: черный топ, черные тайтсы. Хотя бы кепку на глаза натягивать не стала, как иногда делает Роджер Федерер после обидных поражений.

- Я вынуждена сняться потому что у меня проблемы с грудной мышцей, - тут 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» показала рукой на область ниже груди. - Первый раз я почувствовала дискомфорт во встрече с Юлией Гергес в третьем круге, поэтому на свой парный матч я попыталась сделать другой тейп, но ничего не получилось. Подавать я не могу – очень больно, а без подачи играть трудно.

- Вы первый раз в жизни снялись с «Большого шлема» по ходу турнира.
- Да, это трудное решение, потому что я люблю играть против Марии. Этот тот матч, который я готова провести в любой момент. Трудно и потому, что я стольким пожертвовала, чтобы оказаться здесь. Я обещала себе и своему тренеру, что если я не чувствую себя хотя бы на 50 процентов готовой, то, наверное, мне не стоит выходить на корт. А сейчас я просто физически не способна подавать.

- Есть ли шанс увидеть вас на Уимблдоне?
- Я останусь на пару дней в Париже и сделаю МРТ. Посмотрим, что скажут врачи. Не знаю еще, чего ожидать, потому что это новая травма – такой у меня никогда не было. Хотя, казалось, были уже все возможные.

- С какими чувствами вы покидаете» Ролан Гаррос»?
- Я необыкновенно довольна своей игрой на своем первом «Большом шлеме» после возвращения и чувствую, что моя форма будет лишь улучшаться и улучшаться. Надеюсь, что я вернусь на корт на своих самых любимых турнирах, которые жду впереди.

«РАЗОЧАРОВАНА, ЧТО СЕРЕНЕ ПРИШЛОСЬ СНЯТЬСЯ»

- Я с нетерпением ждала матча с Сереной сегодня, - сказала Мария Шарапова. - Я очень разочарована, что ей пришлось сняться с турнира. Желаю ей скорейшего выздоровления и надеюсь, что она вскоре вернется в Тур.

СТАТИСТИКА
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – грунт. Общий призовой фонд – 39 197 000 евро.
Мужчины. Одиночный разряд. Четвертый круг
Надаль (Испания, 1) – Мартерер (Германия) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Шварцман (Аргентина, 11) – Андерсон (ЮАР, 6) – 1:6, 2:6, 7:5, 7:6 (9:7), 6:2.

Женщины. Одиночный разряд. Четвертый круг
Шарапова (Россия, 28) – С. Уильямс (США) – отказ. Касаткина (Россия, 14) – Возняцки (Дания, 2) – 7:6 (7:5), 6:3. Халеп (Румыния, 1) – Мертенс (Бельгия, 16) – 6:2, 6:1. Кербер (Германия, 12) – Гарсия (Франция, 7) – 6:2, 6:3.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.