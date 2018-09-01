ЕЩЕ НЕМНОГО АБСУРДА

В те моменты, когда кажется, что на нынешнем US Open мы уже увидели все, и ничего более абсурдного произойти не может, турнир нам подкидывает еще немного диких историй. Вчера, например, судья Джон Блом упал с вышки.

Перед парным матчем Фабио Фоньини/Симоне Болелли против Кевина Кравица/Максимилиана Мартерера он спускался вниз, оступился и полетел на корт. Блом упал на спину и чуть не нанес травму Фоньини, который попивал водичку, ничего не подозревая.

This umpire incident should be getting all the attention tbh #USOpen pic.twitter.com/eiHjSVxIdn — Nikhila (@kokudum) August 31, 2018

– Подлокотник сломался прямо у меня в руках, когда я пытался спуститься. Ничего не повредил, только самолюбие, – позже написал судья в твиттере.

Хорошо, что в реплаи не прибежал острослов Ник Кириос. Кстати, организаторы US Open разобрали эпизод, в котором судья Мохамед Лайани подбодрил его по ходу матча против Пьера-Юга Эрбера. Австралиец тогда бездарно сливал игру, и арбитр на вышке испугался, что Ник отдаст ее без борьбы, ведь такое уже случалось не раз.

Так вот, организаторы признали, что Лайани поступил неправильно, однако продолжит обслуживать матчи турнира. Ему погрозили пальцем, попросили внимательнее относиться к правилам поведения и уведомили, что теперь за его работой будут следить представители судейского корпуса.

КАК ТАМ НАШИ?

Карен Хачанов – просто герой. В третьем круге US Open он играл с первой ракеткой мира и действующим победителем турнира Рафаэлем Надалем, который в этом сезоне превратился в серийного убийцу. До матча с Кареном на счету испанца было 42 победы в 45 матчах сезона.

В таком раскладе никто не ждал от россиянина каких-то подвигов. Тем более, что в предыдущих четырех матчах против Надаля Хачанов не взял ни одного сета.

Впрочем, в этот раз все вышло по-другому. Наш теннисист четыре с половиной часа на равных бился с испанской машиной, но, к сожалению, уступил.

Хачанов очень круто сыграл в стартовом сете и выиграл его, а потом вел с брейком во втором и подавал на партию. В третьем игровом отрезке до победы ему не хватило два очка, а в четвертом Карен не смог реализовать сетбол. Но на то Надаль и машина – в критических ситуациях он проявляет максимальное хладнокровие. Хачанов же на тай-брейке третьего сета совершил три двойные ошибки. В матчах такого уровня это непростительно.

И все равно, Карен уходил с корта под аплодисменты соперника. Такая похвала от Надаля дорогого стоит. Он действительно заставил испанца вывернуться наизнанку. Да вы просто посмотрите на счет: 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Надалю уже давно никто не оказывал подобного сопротивления.



Карен Хачанов. Фото Gettyimages.ru

– Я оставил на корте все силы. Думаю, все это заметили. Я горжусь тем, что сегодня смог показать хорошую игру, боролся до конца. Все решили несколько розыгрышей, и матч вполне мог завершиться иначе. Но уважение Рафе. Он потрясающий боец, поэтому он и лучший в мире.

Я проиграл матч, но через день или два я его обдумаю, пересмотрю. Конечно, он добавит мне опыта и уверенности в себе, – сказал Хачанов после матча.

– Поздравляю Карена. Он весь матч провел с отличным настроем, боролся до конца, игра агрессивно, показывал отличный теннис. Это очень здорово для тура и для него. Уверен, что с таким настроем его ждет большой успех.

Он постоянно прибавляет, он молод, у него есть все, он отличный игрок. Я думаю, он выиграет еще очень много матчей. Его ждет отличное будущее, – это слова Надаля. Да будет так, Рафа.

Но это последняя хорошая новость про наших на US Open. Даниил Медведев, который неплохо начал турнир, сегодня ночью вдрызг проиграл хорвату Борне Чоричу (3:6, 5:7, 2:6). До этого он без особых шансов уступил ему же в Цинциннати и, видимо, не сделал никаких выводов. Хотя в июле на Уимблдоне Даня просто вынес хорвата. В общем, жаль.

Теперь из наших в США остается лишь Мария Шарапова, которая в ночь на 2 сентября выйдет на корт против Елены Остапенко. Екатерина Макарова, увы, проиграла другой латвийке Анастасии Севастовой – 6:4, 1:6, 2:6 и оставила Марию в одиночестве.

ДЕРБИ

В противостоянии сестер Уильямс сенсации не произошло. Серена отправила Винус отдыхать, потратив на это чуть больше часа. Счет говорит сам за себя – 6:1, 6:2 в пользу Уильямс-младшей. Очень похоже, что Серена может оказаться в финале. Сетка к этому располагает.

Но поклонникам Шараповой переживать не стоит. Маша – в другой части сетки. Встретиться они могут только в матче за титул. Это будет просто финал мечты.