Алькарас - о четвертьфинале с Хачановым: Меня ждет непростой матч

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своими ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча турнира АТР в немецком Гамбурге против россиянина Карена Хачанова.

«Я знаю, что Карен играет хорошо. У него отличный уровень игры, высокая подача. Меня ждет очень непростой матч. Но я думаю, что с такой игрой, как сегодня, у меня будет уверенность в себе», - приводит слова испанца пресс-служба АТР.

Напомним, что в этой же стадии примет участие еще один россиянин: Аслан Карацев выйдет на корт против аргентинца Франсиско Черундоло, который накануне обыграл Андрея Рублева.