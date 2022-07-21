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Алькарас - о четвертьфинале с Хачановым: Меня ждет непростой матч

Спортсмены встретятся в 1/4 финала турнира в Гамбурге.
21 июля 2022 23:59
автор: Александр Шульгин

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своими ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча турнира АТР в немецком Гамбурге против россиянина Карена Хачанова.

«Я знаю, что Карен играет хорошо. У него отличный уровень игры, высокая подача. Меня ждет очень непростой матч. Но я думаю, что с такой игрой, как сегодня, у меня будет уверенность в себе», - приводит слова испанца пресс-служба АТР.

Напомним, что в этой же стадии примет участие еще один россиянин: Аслан Карацев выйдет на корт против аргентинца Франсиско Черундоло, который накануне обыграл Андрея Рублева.

источник: ATP
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