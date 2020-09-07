Девушка дня. Вера Звонарева

Российской теннисистке исполнилось 35 лет.

Вера Звонарева становилась победительницей турниров Большого шлема (2 - в паре, 2 - в миксте); трёхкратная финалистка турниров Большого шлема (2 - в одиночном разряде, 1 - в паре); победительница 21 турнира WTA (из них 12 в одиночном разряде); бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде; бывшая вторая ракетка мира в одиночном рейтинге; двукратная обладательница Кубка Федерации (2004, 2008) в составе сборной России.