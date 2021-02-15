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Медведев в четвертьфинале Australian Open, Россия досрочно выиграла Евротур, в биатлоне все плохо
15 февраля 08:06
автор: Дмитрий Кузнецов

Медведев в четвертьфинале Australian Open, Россия досрочно выиграла Евротур, в биатлоне все плохо

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

В четвертьфинале АО уже два россиянина

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне, победив в четвертом круге американца Маккензи Макдональда в трех сетах 6:4, 6:2, 6:3. Игра продолжалась полтора часа, наш теннисист сделал семь эйсов и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи.

В четвертьфинале Медведев может встретиться с другим россиянином, если Андрей Рублев выиграет свой матч у Каспера Рууда из Норвегии (начало в 7 утра мск).

Напомним, что ранее в ¼ финала сенсационно пробился дебютант турниров «Большого шлема» 27-летний Аслан Карацев. В воскресенье он отыгрался со счета 0:2 по сетам у канадца Феликса Оже-Альяссима (3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4), а до этого пробивался в основную сетку через квалификацию.

Россия выиграла «Шведские игры»

Сборная России выиграла «Шведские игры», победив в заключительном матче чешскую команду – 7:4. Игра складывалась непросто для россиян – по ходу второго периода они проигрывали 1:3. Однако сумели отыграть одну шайбу на 38-й минуте, а в третьем периоде прибавили в движении и разгромили соперника – 5:1.

Команда Игоря Ларионова набрала на турнире 8 очков. Второе место заняли шведы, победившие в воскресенье финнов 3:0. У «Тре Крунур» 6 очков. У сборных Суоми и Чехии по 2 балла. В общем зачете Евротура россияне досрочно обеспечили себе первую строчку, став недосягаемым для соперников с 24 очками. Это на 13 больше, чем у чехов и шведов.

Девять побед подряд в Евротуре повторение рекорда сборной в сезоне-2008/09, когда национальную команду возглавляли Вячеслав Быков и Игорь Захаркин.

Кузнецов вернулся, забил, но проиграл

Евгений Кузнецов отметился голом в ворота «Питтсбурга» после пропуска нескольких игр за «Вашингтон» из-за коронавируса. Российский форвард открыл счет в большинстве на 6-й минуте. Однако «Кэпиталз» это не помогло. «Пингвины» отправили в ворота гостей шесть шайб (6:3). Лидер «столичных» Александр Овечкин ассистировал Бэкстрему при третьем голе, провел на льду 25 минут 46 секунд и заработал показатель полезности «-2». У одноклубников Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова по «-1».

Очередной невыразительный матч в сезоне провел нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. У него ноль очков, 14 минут 6 секунд и «-1». Тот же минус у форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина в выездной игре с «Вегасом». Хозяева победили 1:0 благодаря голу Пасиоретти и занимают первое место в Западном дивизионе.

На ЧМ в Словении Россия снова без медалей

Гонки преследования у мужчин и женщин на чемпионате мира по биатлону в Словении не принесли радости российским болельщикам. Наши спортсмены даже близко не приблизились к призерам. Женская гонка завершилась очередной победой норвежки Тириль Экхофф, уже третьей на турнире с учетом смешанной эстафеты. Серебро досталось Лизе Терезе Хаузер из Австрии, бронзу взяла француженка Анаис Шевалье-Буше.

Лучшая из наших – Ирина Казакевич финишировала 23-й. Ульяна Кайшева – 29-я, Евгения Павлова – 40-я. Лидер российской команды Светлана Миронова в число участников пасьюта не попала, провалив накануне спринт.

Мужскую гонку преследования выиграл француз Эмильен Жакелен. Лучший из россиян Эдуард Латыпов на седьмой строчке. Вторым к финишу пришел швед Себастьян Самуэльссон, а замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Бе. Пока у нашей команды все в Поклюке из рук вон плохо. В пяти гонках – ноль медалей и даже ни одного попадания в первую шестерку.

Передача Миранчука помогла «Аталанте» выиграть у «Кальяри»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сделал первую голевую передачу в Серии А – и она сразу стала победной. Его команда переиграла на выезде одного из аутсайдеров итальянского чемпионата «Кальяри» благодаря мячу Муриэля на 90-й минуте. Россиянин вышел на замену вместо Пашалича сразу после перерыва. «Аталанта» после 22 матчей набрала 40 очков и занимает шестую строчку в таблице, отставая от лидера «Интера» на 10 баллов. Команда Антонио Конте опередила земляков из «Милана» на одно очко после победы над «Лацио» 3:1 (дубль у Лукаку). 21 февраля лидеры встречаются в миланском дерби.

Другой наш «итальянец» форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не принял участия в матче против «Сампдории». «Фиалки» уступили – 1:2 и опустились на 16-е место.

Не сыграл за «Монако» еще один российский легионер - Александр Головин. Перед игрой он почувствовал дискомфорт в бедре, и тренеры решили не рисковать. В отсутствие полузащитника, сделавшего хет-трик в предыдущем туре чемпионата Франции, монегаски потеряли дома важные очки в поединке с «Лорьяном» – 2:2 и отстают от первого места на 6 очков.

Пропустил из-за травмы игру с «Реалом» полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Победу мадридскому суперклубу принесли мячи Бензема на 12-й минуте и Крооса на 42-й. «Сливочные» набрали 49 очков и поднялись на второе место, опередив «Барселону». У каталонцев на 3 балла меньше, но игра в запасе. «Валенсия» идет 12-й – 24 очка.

источник: «Советский спорт»
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