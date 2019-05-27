Девушки дня. Молодые российские теннисистки «в огне»

Накануне российская теннисистка Анастасия Потапова без проблем обыграла немку Анжелик Кербер в первом круге «Ролан Гаррос». 18-летняя Потапова занимает 81-е место в рейтинге WTA, в то время как 31-летняя немка – пятый номер посева.
«Мой телефон сейчас разрывается. Мне приятно получать поздравления от замечательных людей. Я по-настоящему ценю это. Я очень ждала этого матча, потому что мне нравится игра Кербер. Она один из моих кумиров. В юности я смотрела за тем, как она играет. И когда выходишь на корт против кумиров детства, просто должен показать все, что умеешь», - сказала после матча россиянка.
Во втором круге соперницей Потаповой станет чешка Маркета Вондроушова, которая занимает 38-е место в рейтинге.
Другой сенсацией «Ролан Гаррос» стала победа Вероники Кудерметовой над датчанкой Каролин Возняцки, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA.
«Это большая победа для меня. Мне было очень интересно играть на этой площадке, на большом стадионе и в этом матче. Я очень взволнована, - сказала Кудерметова после матча.
Я немного нервничала, когда начала матч, но потом я пыталась играть в свой теннис. Немного агрессивнее, и я думаю, что сегодня отлично справилась».
22-летняя россиянка на прошлой неделе почти вышла в финал турнира в Нюрнберге. Видимо оставшиеся силы и злость сыграли свою роль в первом круге «Ролан Гаррос».
Во втором круге турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) – Одри Альби (Франция).
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