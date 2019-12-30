Девушка дня. Камила Джорджи – самая красивая итальянская теннисистка. Ей сегодня 28 - Советский спорт
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30 декабря 2019 13:30ТеннисАбушкин Руслан

Девушка дня. Камила Джорджи – самая красивая итальянская теннисистка. Ей сегодня 28

Наша любимая рубрика сегодня праздничная.

Уроженке города Мачерата Камиле Джорджи сегодня исполняется 28 лет. В теннисе итальянка с пяти лет. До него она занималась спортивной гимнастикой.

В ее активе не так уж и много титулов на высшем уровне – всего две победы на турнирах WTA. Наивысшая позиция в рейтинге – 26-я (22 октября 2018 года). В рейтинге от 30 декабря она замыкает сотню. Сумма призовых за карьеру – 3 755 818 долларов.

В январе 2017 года Камила попала в неприятную ситуацию. Федерация тенниса Италии отстранила Джорджи от национальной сборной и всех соревнований, проводимых под своей эгидой, на 9 месяцев, оштрафовав на 30 тысяч евро. Причиной послужил ее отказ выступить за команду Италии в матче с Испанией в Кубке Федерации в апреле 2016-го. Но уже в апреле 2017 года федерация свое решение отменила.

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Фото: instagram.com/camila_giorgi_official/, Gettyimages

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