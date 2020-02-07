Девушка дня. Российская теннисистка Софья Жук – украшение пляжей Майами

Сегодня в нашей любимой рубрике российская теннисистка Софья Жук. Она начала играть в теннис в пять лет.

В 2015 году 15-летней уроженке Москвы покорился юниорский Уимблдон. На ее счету шесть побед на турнирах серии ITF.

Жук ни разу не входила в сотню рейтинга WTA, наивысшая позиция – 116-я (декабрь 2018-го).

Последний раз на корте Софью видели в мае прошлого года, тогда она уступила в первом круге «Ролан Гаррос» немке Лауре Зигемунд.

Сейчас 20-летняя россиянка проживает в Майами и балует нас невероятными фотосессиями.

Фото: instagram.com/sofya_zhuk/, theindustrymodelmgmt.com