Девушка дня. Анастасия Потапова - одна из лучших российских теннисисток

14 февраля Анастасия сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс в четвертьфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В прошлом матче россиянка обыграла австралийку Айлу Томлянович - 7:6, 6:3. Потапова занимает 101-е место в рейтинге WTA.
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Enjoying day off after such a tough week💆🏼♀️☀️🍭
Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Smiling cuz it’s Friday 13th🤪💤😇
Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Great day🍀🙌🏽see you all on Wednesday💚
Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Russia 🇷🇺-Italy 🇮🇹 2:0!!! Спасибо всем кто пришёл поболеть.Завтра важный день,всех будем ждать опять🤞🏽✨👊🏽😇
Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Let’s get it started💃🏼💖🤭#sweet18#birthdaygirl
Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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You’re stuck in my head...🕊#foodforsure
Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Когда то мне пообещали достать звезду.Но какую,не уточнили😜🐚🌊
Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)
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Последний день и снова в бой!💁🏼🐬☀️🌊
Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa)