Девушка дня. Анастасия Потапова - одна из лучших российских теннисисток

14 февраля Анастасия сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс в четвертьфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В прошлом матче россиянка обыграла австралийку Айлу Томлянович - 7:6, 6:3. Потапова занимает 101-е место в рейтинге WTA.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Enjoying day off after such a tough week💆🏼‍♀️☀️🍭 Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 22 Дек 2019 в 12:17 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Smiling cuz it’s Friday 13th🤪💤😇 Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 13 Дек 2019 в 1:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Slowly getting back🤞🏽😇🐢🐾 Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 24 Сен 2019 в 1:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wanna ride?💀😈💕 Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 27 Окт 2019 в 3:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔋🔃☀️ Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 28 Июл 2019 в 7:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Great day🍀🙌🏽see you all on Wednesday💚 Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 1 Июл 2019 в 12:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram That one for you😘 Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 18 Май 2019 в 9:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Let’s get it started💃🏼💖🤭#sweet18#birthdaygirl Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 29 Мар 2019 в 1:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Day off ☀️💚#preszn Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 9 Дек 2018 в 7:53 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Youth⚡️ Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 23 Окт 2018 в 11:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram That one for you😘 Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 18 Май 2019 в 9:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram You’re stuck in my head...🕊#foodforsure Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🎾 (@anapotapovaa) 9 Июн 2018 в 3:22 PDT