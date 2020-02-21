Девушка дня. Открытие WTA Елена Рыбакина

В начале 2020 года в WTA никто не побеждает чаще, чем Елена Рыбакина. Родившаяся в Москве, но выступающая за Казахстан теннисистка сегодня постарается выйти в четвертый для себя финал на пятом турнире в сезоне. Рыбакина играет без перерывов и не смогла дойти до решающего матча только на Australian Open, где ее остановила первая ракетка мира Эшли Барти.

На этой неделе на турнире в Дубае Рыбакина победила чемпионку Australian Open Софию Кенин и впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-5 рейтинга – Каролину Плишкову. Помешать ее очередному финалу может только Петра Мартич.

ФОТО: instagram.com/lenarybakina/