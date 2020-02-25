Девушка дня. Именинница Эжени Бушар

Во вторник отмечает день рождения канадская теннисистка Эжени Бушар.

Бывшая пятая ракетка мира уже не первый год появляется в новостях скорее благодаря своим фотографиям в инстаграме, чем спортивными результатами. Но мы не забываем, что в 2014 году она доходила до полуфиналов Australian Open и Roland Garros, а также играла в финале Уимблдона. В том же году она завоевала свой единственный в карьере титул – на турнире в Нюрнберге.

ФОТО: instagram.com/geniebouchard/