Девушка дня. Именинница Эжени Бушар - Советский спорт
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25 февраля 2020 11:00Теннис

Девушка дня. Именинница Эжени Бушар

Сегодня канадской теннисистке исполняется 26 лет.

Во вторник отмечает день рождения канадская теннисистка Эжени Бушар.

Бывшая пятая ракетка мира уже не первый год появляется в новостях скорее благодаря своим фотографиям в инстаграме, чем спортивными результатами. Но мы не забываем, что в 2014 году она доходила до полуфиналов Australian Open и Roland Garros, а также играла в финале Уимблдона. В том же году она завоевала свой единственный в карьере титул – на турнире в Нюрнберге.

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11ФОТО: instagram.com/geniebouchard/

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