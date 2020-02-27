Девушка дня. Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова в среду объявила о завершении спортивной карьеры. «Советский спорт» собрал фотографии россиянки вне теннисного корта.

Шарапова является бывшей первой ракеткой мира и победительницей пяти турниров Большого шлема. Также она является одной из десяти обладательниц «Карьерного шлема». Помимо этого Мария является серебряным призером Олимпийских игр.

Несмотря на продолжительные годы проживания в США, Мария так и не сделала себе американский паспорт в отличие от многих других российских звезд спорта. Еще нескоро в России появится теннисистка сопоставимая с Шараповой по достижениям, как на корте, так и за его пределами.