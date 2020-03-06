Девушка дня. Именинница Агнешка Радванска

Сегодня девушка дня на сайте «Советского спорта» – Агнешка Радванска, отмечающая 31-й день рождения.

За свою карьеру бывшая вторая ракетка мира завоевала 20 титулов. В этом списке нет побед на турнирах «Большого шлема», хотя в 2012 году она была близка к этому, но, дойдя до финала «Уимблдона», проиграла в нем Серене Уильямс. Самым значимым достижением польской теннисистки стал успех на Итоговом турнире 2015 года в Сингапуре.

В 2018 году Радванска завершила игровую карьеру, но продолжает вести активную жизнь: много путешествует, снимается в фотосессиях и рекламных кампаниях и даже принимает участие в польском аналоге «Танцев со звездами». А в январе этого года Агнешка объявила, что ждет ребенка.

ФОТО: https://www.instagram.com/aradwanska/