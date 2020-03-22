Девушки дня. Каролина и Кристина Плишковы

В субботу сестры-близнецы Каролина и Кристина Плишковы отметили день рождения. Чешским теннисисткам исполнилось 28 лет.
На корте у Каролины пока получается явно лучше: она уже поднималась на первое место мирового рейтинга, завоевала 16 титулов, в том числе два – серии «Премьер». Ее лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» стал выход в финал US Open в 2016 году.
Кристина свой единственный титул завоевала в Ташкенте, а ее потолок в рейтинге на данный момент – 35-е место в июле 2017 года.
КАРОЛИНА
КРИСТИНА
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