Девушки дня. Каролина и Кристина Плишковы

В субботу сестры-близнецы Каролина и Кристина Плишковы отметили день рождения. Чешским теннисисткам исполнилось 28 лет.

На корте у Каролины пока получается явно лучше: она уже поднималась на первое место мирового рейтинга, завоевала 16 титулов, в том числе два – серии «Премьер». Ее лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» стал выход в финал US Open в 2016 году.

Кристина свой единственный титул завоевала в Ташкенте, а ее потолок в рейтинге на данный момент – 35-е место в июле 2017 года.

КАРОЛИНА

КРИСТИНА

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