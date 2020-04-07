Девушка дня. Сорана Кырстя – прелесть из Румынии

Сорана Кырстя начала заниматься теннисом в возрасте четырех лет. Ее профессиональная карьера началась в 2006 году.

Сорана стала первой румынкой, которая играла в финале турнира WТА со времен Руксандры Драгомир в 2000 году. Единственный титул выиграла в 2008 году на турнире в Ташкенте, обыграв в финале Сабину Лисицки – 2:6 6:4 7:6.

В 2009 году дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Наивысшим местом в одиночном рейтинге была 22 позиция в 2013 году.

В парном разряде выиграла пять турниров WTA.

Лучшими друзьями в туре Кырстя считает Марию Кириленко, Каролину Возняцки, Саню Мирза и Сабин Лисицки.



