Девушка дня. Вероника Кудерметова

Сегодня день рождения у четвертой ракетки России Вероники Кудерметовой.

Прошлый сезон стал прорывным для Вероники, которая тренируется под руководством своего мужа Сергея Демехина: она дебютировала в топ-50 рейтинга WTA, впервые сыграла в основной сетке турниров «Большого шлема» и дошла до третьего круга Roland Garros, а также одержала две первые для себя победы над соперницами из топ-10.

В феврале Кудерметова поднялась на пока самое высокое для себя 38-е место, а сейчас проводит карантин и отмечает день рождения на 40-й позиции рейтинга.

ФОТО: https://www.instagram.com/v.kudermetova/