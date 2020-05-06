Девушка дня. Доминика Цибулкова

Сегодня исполняется 31 год бывшей четвертой ракеткой мира Доминике Цибулковой.

Летом прошлого года после выступления на Roland Garros словацкая теннисистка завершила карьеру. На отдыхе Цибулкова увлеклась модой, успела сняться в нескольких фотосессиях, выпустить книгу. А в ближайшее время она должна стать мамой сына, которому уже дали имя Якуб.

ФОТО: https://www.instagram.com/domicibulkova/