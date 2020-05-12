Девушка дня. Ирина Хромачева

У Ирины Хромачевой была успешная юниорская карьера, и ей долгое время прочили звездное будущее. О перспективах российской теннисистки говорило хотя бы то, что ее делами занималось крупнейшее агентство IMG, которое всегда тщательно отбирает с кем сотрудничать.

В 2011 году воспитанница академии Жюстин Энен дошла до финала юниорского Уимблдона, где в двух сетах проиграла нынешней первой ракетке мира Эшли Барти, а по итогам сезона ее признали чемпионкой мира среди юниоров.

На взрослом уровне у Ирины больше получается в парном разряде. В 2018 году вместе с Далилой Якупович она завоевала свой первый титул на турнирах WTA и дошла до четвертьфинала US Open, а год назад вошла в топ-50 парного рейтинга.

Сейчас Хромачева тренируется в Риге у Ларисы Савченко. Сегодня российской теннисистке исполняется 25 лет.

ФОТО: https://www.instagram.com/irina.khromacheva/