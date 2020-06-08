Девушка дня. Алена Остапенко

До 2017 года ее мало кто знал – лишь два выигранных матча за шесть турниров «Большого шлема». Она стала звездой мирового тенниса за один сезон: победа на Roland Garros, четвертьфинал Уимблдона, дебют в топ-10 рейтинга и звание самой прогрессирующей теннисистки года.

После полуфинала Уимблдона-2018 у Остапенко начался небольшой спад – сейчас она только 41-я ракетка мира. Но за Аленой (не смейте называть ее Еленой) всегда интересно следить: в интервью она не стесняется говорить что думает, а на корте от нее может достаться сопернице (об этом помнит «коряво играющая» Радванска) или, например, организаторам (особенно турнира в Истбурне, где все плохо – «ветер и вообще само место»).

Отдельный эпизод – послематчевые рукопожатия, которые могут превратиться в простой шлепок от Алены по протянутой ладошке – Младенович, Мугуруса и Путинцева испытали это на себе.

Сегодня Алене Остапенко 23 года.

ФОТО: https://www.instagram.com/jelena.ostapenko/