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Девушка дня. Елена Веснина
01 августа 23:00

Девушка дня. Елена Веснина

Сегодня день рождения у олимпийской чемпионки и бывшей первой ракетки мира в парном разряде.

В теннисе нет крупных титулов, которые бы не выигрывала Елена Веснина. Вместе с Екатериной Макаровой она побеждала на Roland Garros, «Уимблдоне» и US Open, итоговом турнире года и Олимпийских играх, недостающий Australian Open взяла в миксте с Бруно Суаресом, в составе сборной России дважды становилась чемпионкой Fed Cup. В одиночном разряде весной 2017-го выиграла престижный «Индиан-Уэллс» и была близка к топ-10.

Летом 2018 года Веснина ушла в декрет и родила девочку Лизу. О завершении карьеры она официально не объявляла, поэтому ее рейтинг до сих пор заморожен, и по факту Елена остается номером один в паре. Сегодня российская теннисистка отмечает день рождения.

ФОТО: https://www.instagram.com/vesnushka86/

источник: «Советский спорт»
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