Церемония награждения прошла в понедельник в мэрии Мадрида. 31-летний Надаль за карьеру выиграл 16 турниров Большого шлема. Всего же на его счету 75 титулов ATP. Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2016).

В женской номинации лучшей стала 27-летняя пловчиха Мирея Бельмонте Гарсия, являющаяся олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро и завоевавшая также две серебряные и одну бронзовую медали Олимпийских игр.

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