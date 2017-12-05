Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль признан газетой AS лучшим спортсменом Испании за всю историю.

Церемония награждения прошла в понедельник в мэрии Мадрида. 31-летний Надаль за карьеру выиграл 16 турниров Большого шлема. Всего же на его счету 75 титулов ATP. Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2016).

В женской номинации лучшей стала 27-летняя пловчиха Мирея Бельмонте Гарсия, являющаяся олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро и завоевавшая также две серебряные и одну бронзовую медали Олимпийских игр.