Нападающий московского «Динамо» Никонов получил дисквалификацию за драку

КХЛ дисквалифицировала нападающего московского «Динамо» Андрея Никонова за драку.

В матче с «Автомобилистом» (3:1) 20-летний хоккеист устроил потасовку с форвардом екатеринбургского клуба Данилом Романцевым.

Как сообщает пресс-служба лиги, Никонов дисквалифицирован на один матч за повторную драку в сезоне.

В текущем сезоне Андрей провел 47 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал две голевые передачи.

В следующем матче 27 января «Динамо» сыграет в гостях с «Авангардом».