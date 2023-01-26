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Нападающий московского «Динамо» Никонов получил дисквалификацию за драку

Форвард наказан за повторную потасовку.
Нападающий московского «Динамо» Никонов получил дисквалификацию за драку
26 января 2023 19:20
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

КХЛ дисквалифицировала нападающего московского «Динамо» Андрея Никонова за драку.

В матче с «Автомобилистом» (3:1) 20-летний хоккеист устроил потасовку с форвардом екатеринбургского клуба Данилом Романцевым.

Как сообщает пресс-служба лиги, Никонов дисквалифицирован на один матч за повторную драку в сезоне.

В текущем сезоне Андрей провел 47 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал две голевые передачи.

В следующем матче 27 января «Динамо» сыграет в гостях с «Авангардом».

источник: «Советский спорт»
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