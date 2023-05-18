Александр Зверев: я на тысячу километров отстаю от топов

Немецкий теннисист Александр Зверев признался, что он сильно уступает лучшим теннисистам планеты на данный момент.

«У меня нет никакого желания говорить о чем-то. Я выбыл раньше, чем хотел. Я в тысяче километров от топов. Если ты входишь в их число, то должен хоть раз кого-то из них обыграть, однако у меня не выходит.

Сейчас я не могу далеко проходить на турнирах. Думаю, я показываю свой худший теннис с 2015-го, 2016-го. На это есть свои причины. Я не разучился играть, но такова реальность на данный момент», - приводит слова Александра Зверева DW.

Зверев уступил россиянину Даниилу Медведеву в четвертом круге «Мастерса» в Риме — 2:6, 6:7 (3:7)