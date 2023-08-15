Анна Чакветадзе сыграет на турнире ITF спустя 10 лет после завершения карьеры 

Российская теннисистка Анна Чакветадзе вошла в список участников турнира категории W15, который состоится в Дюффеле (Бельгия). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Как утверждает источник, 36-летния спортсменка выступит в соревнованиях в парном разряде совместно с люксембургской теннисисткой Лаурой Палумбо.

Добавим, Чакветадзе завершила профессиональную карьеру в большом теннисе в 2013 году. В её послужном списке восемь трофеев WTA в одиночном разряде.