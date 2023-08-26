Александрова вышла в финал турнира в Кливленде, обыграв Чжу Линь

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала финалисткой турнира в американском Кливленде.

Отметим, что 28-летняя спортсменка нанесла поражение представительнице Китая Чжу Линь. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Екатерины.

Россиянка совершила семь эйсов. Также Александрова допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейка из семи.

На счету китаянки две подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале Екатерина встретится с Сарой Соррибес-Тормо из Испании.