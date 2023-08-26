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Александрова вышла в финал турнира в Кливленде, обыграв Чжу Линь

Матч длился 1 час и 22 минуты.
26 августа 2023 08:07
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала финалисткой турнира в американском Кливленде.

Отметим, что 28-летняя спортсменка нанесла поражение представительнице Китая Чжу Линь. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Екатерины.

Россиянка совершила семь эйсов. Также Александрова допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейка из семи.

На счету китаянки две подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале Екатерина встретится с Сарой Соррибес-Тормо из Испании.

источник: «Советский спорт»
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