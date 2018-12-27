Джокович опередил Модрича и Хэмилтона в голосовании за лучшего спортсмена Европы

В Варшаве подвели итоги голосования на звание лучшего спортсмена года в Европе по версии журналистов из 23 спортивных агентств. Об этом сообщает Sport.cz.
Сербский теннисист Новак Джокович, выигравший в прошлом сезоне два турнира «Большого шлема», набрал 145 баллов и занял первое место в голосовании.
Второе место у обладателя «Золотого мяча» и серебряного призера чемпионата мира-2018 Луки Модрича (132 балла). Тройку лучших замкнул британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон (114).
Лучший спортсмен Европы 2018 года
1. Новак Джокович (Сербия, теннис) – 145 баллов.
2. Лука Модрич (Хорватия, футбол) – 132.
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, формула-1) – 114.
4. Эстер Ледецка (Чехия, горнолыжный спорт/сноуборд) – 74.
5. Мартен Фуркад (Франция, биатлон) – 69.
6. Марсель Хиршер (Австрия, горнолыжный спорт) – 67.
7. Марит Бьорген (Норвегия, лыжные гонки) – 59.
8. Антуан Гризманн (Франция, футбол) – 43.
9. Кевин Майер (Франция, лёгкая атлетика) – 40.
10. Симона Халеп (Румыния, теннис) и Камиль Стох (Польша, прыжки на лыжах с трамплина) – 39.