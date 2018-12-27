Джокович опередил Модрича и Хэмилтона в голосовании за лучшего спортсмена Европы

Теннис 27 декабря 2018 13:15 Источник: Sport.cz Автор: Сметанникова Дарья

В Варшаве подвели итоги голосования на звание лучшего спортсмена года в Европе по версии журналистов из 23 спортивных агентств. Об этом сообщает Sport.cz.

Сербский теннисист Новак Джокович, выигравший в прошлом сезоне два турнира «Большого шлема», набрал 145 баллов и занял первое место в голосовании.

Второе место у обладателя «Золотого мяча» и серебряного призера чемпионата мира-2018 Луки Модрича (132 балла). Тройку лучших замкнул британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон (114).

Лучший спортсмен Европы 2018 года

1. Новак Джокович (Сербия, теннис) – 145 баллов.

2. Лука Модрич (Хорватия, футбол) – 132.

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, формула-1) – 114.

4. Эстер Ледецка (Чехия, горнолыжный спорт/сноуборд) – 74.

5. Мартен Фуркад (Франция, биатлон) – 69.

6. Марсель Хиршер (Австрия, горнолыжный спорт) – 67.

7. Марит Бьорген (Норвегия, лыжные гонки) – 59.

8. Антуан Гризманн (Франция, футбол) – 43.

9. Кевин Майер (Франция, лёгкая атлетика) – 40.

10. Симона Халеп (Румыния, теннис) и Камиль Стох (Польша, прыжки на лыжах с трамплина) – 39.