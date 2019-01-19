Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open и может сыграть с Джоковичем

Теннис 19 января 2019 08:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3), 6:3, а ее продолжительность составила чуть более 2 часов.

За все время игры Гоффен подал 4 раза навылет, заработал 27 виннеров, совершил 2 двойные и 40 невынужденных ошибок, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4.

В активе россиянина 7 эйсов, 31 виннер, 2 двойные и 18 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Таким образом, Медведев вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 25).