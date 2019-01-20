Шарапова проиграла Барти в 1/8 финала Australian Open - Советский спорт
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Теннис20 января 2019 07:08Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Шарапова проиграла Барти в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова выбыла из розыгрыша Открытого чемпионата Австралии.

В 1/8 финала 31-летняя россиянка проиграла австралийке Эшли Барти со счетом 6:4, 1:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.

На счету Шараповой две подачи навылет, десять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре брейка из 10.

В четвертьфинале Australian Open Барти сыграет с чешкой Петрой Квитовой, которая ранее обыграла американку Аманду Анисимову.

Напомним, на пути к 1/8 финала Шарапова выбила на своем пути британку Харриет Дарт, шведку Ребекку Петерсон и действующую победительницу Открытого чемпионата Австралии датчанку Каролин Возняцки.

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