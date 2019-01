Шарапова проиграла Барти в 1/8 финала Australian Open

В 1/8 финала 31-летняя россиянка проиграла австралийке Эшли Барти со счетом 6:4, 1:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.

На счету Шараповой две подачи навылет, десять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре брейка из 10.

