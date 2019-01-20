Димитров проиграл Тиафо в 1/8 финала Australian Open - Советский спорт
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Теннис20 января 2019 09:18Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Димитров проиграл Тиафо в 1/8 финала Australian Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в 1/8 финала Australian Open обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5.

Матч продолжался 3 часа 43 минуты. За это время Тиафо, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, совершил 10 эйсов, четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. Димитрова сделал 21 подачу навылет, шесть двойных ошибок и реализовал три брейка из 18.

За выход в полуфинал Australian Open Тиафо сыграет с победителем матча Томаш Бердых (Чехия) – Рафаэль Надаль (Испания).

#тиафо фрэнсис#димитров григор#australian open#atp
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