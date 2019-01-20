Димитров проиграл Тиафо в 1/8 финала Australian Open

Теннис 20 января 2019 09:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в 1/8 финала Australian Open обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5.

Матч продолжался 3 часа 43 минуты. За это время Тиафо, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, совершил 10 эйсов, четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. Димитрова сделал 21 подачу навылет, шесть двойных ошибок и реализовал три брейка из 18.

За выход в полуфинал Australian Open Тиафо сыграет с победителем матча Томаш Бердых (Чехия) – Рафаэль Надаль (Испания).