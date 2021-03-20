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Настоящий эмир! Карацев выиграл турнир в Дубае
20 марта 21:43
автор: Николай Мысин
автор фото: ATP Tour

Настоящий эмир! Карацев выиграл турнир в Дубае

Аслан Карацев разгромил Ллойда Харриса в финале крупного турнира в ОАЭ и завоевал первый титул в карьере. В понедельник он станет 27-й ракеткой мира.

ТЯЖЕЛАЯ ДОРОГА К ПОБЕДЕ

- Никогда не знаешь, когда твоя работа даст результат. Наступит прорыв или нет. Надо просто трудиться. Мы с моей командой приложили немало усилий, и теперь они окупаются. Я рад, что победил, – скромно, почти без эмоций, признался Карацев после победы.

В основную сетку в Дубае он попал по wild card – просто потому, что на момент дедлайна для заявок на турнир не входил даже в топ-100 и изначально должен был играть в квалификации. Тем не менее, все понимали – нынешний Аслан: почти звезда. И – в перспективном будущем – звезда с приставкой «супер». Так что ему без лишних проволочек выдали пропуск в основу. И парень не подвел!

Да, было непросто. Уже в первом круге пришлось потрудиться, чтобы одолеть Егора Герасимова. Которого Карацев просто «уничтожил» во втором раунде Australian Open, отдав белорусу всего один гейм (6:0, 6:1, 6:0). Здесь борьба была упорнее, но все решилось в пользу россиянина – 6:4, 6:4.

Затем началась серия еще более сложных, затяжных поединков. Британца Дэна Эванса, итальянца Лоренцо Сонего (того самого, который громил Новака Джоковича в Вене в прошлом году), Янника Синнера (самого перспективного юниора в топ-100) и Андрея Рублева Карацев смог пройти только в трех сетах. К счастью, финал вышел менее энергозатратным. Как в плане физических, так и моральных сил. Южноафриканец очень боялся, что снова сыграет с Андреем – ведь первый и единственный в своей карьере титульный матч он проиграл как раз ему (в Аделаиде, в прошлом сезоне – 3:6, 0:6). По факту же и с Карацевым смотрелся статистом. Владикавказец сразу сделал брейк (несмотря на два эйса подряд от соперника), забрал первую партию 6:3. А во второй доминировал в привычном для себя стиле, победив еще легче – 6:2.

И можно долго, красиво, подробно расписывать, как россиянин действовал в этом матче. Или как играл на всем турнире… Но это, в общем, не требуется. Чтобы понять, что случилось, достаточно нескольких фактов.

Вот они.

РЕКОРДЫ АСЛАНА

- Примерно год назад Карацев был 293-й ракеткой планеты. И проигрывал финал «челленджера» венгру Аттиле Балажу (тоже не входящему в топ-100). В Дубай он прибыл 42-м в мире.

- Аслан уже вписал имя в историю, став первым теннисистом, который не дебютном «Большом шлеме» сразу вышел в полуфинал. До него в Открытой эре подобное не удавалось никому! Но результат на Australian Open, как оказалось, не был разовой вспышкой. Карацев правда созрел для серьезных побед.

- На прошлой неделе он выступал в Дохе и чуть не одолел там Доминика Тима – бодался с четвертой ракеткой планеты три сета! Зато сумел взять титул в паре – вместе с Андреем Рублевым. И этот трофей стал для Аслана первым в карьере на уровне ATP. А заодно подтвердил, что он находится в супер-форме. И физической, и игровой. И ментальной.

- В Дубае он второй раз в карьере одолел теннисиста топ-10. Речь как раз о Рублеве. Андрей сумел взять второй сет – но лишь за счет короткого провала в игре Аслана. По факту же Карацев полностью переигрывал оппонента! Который в рейтинге стоит 8-м, а если бы не было заморозки очков (из-за ковида), то был бы вовсе третьим (это не шутка – это объективная реальность). Рублев реально не знал, что поделать с Карацевым. И проиграл не из-за собственных ошибок. Он просто не нашел противоядия против сверхагрессивной игры Аслана.

- Тем самым именно Аслан прервал почти рекордную серию Рублева в 23 победы подряд на турнирах категории ATP 500. Андрей уже превзошел достижения Маррея с Джоковичем. И подбирался близко к Федереру (29 побед). Но… Карацев обнулил его результат. А ведь Рублев на этих турнирах не проигрывал около года! Взяв четыре титула подряд - Гамбург, Вену, Санкт-Петербург в прошлом году и Роттердам – в нынешнем.

- Победив в финале, Карацев стал первым чемпионом Дубая, забравшим трофей, выступая по wild card. До него это удавалось лишь Томасу Мустеру – в 1997-м.

- И заодно стал первым чемпионом из России, победившим на этом турнире. А список обладателей титулов здесь серьезный! В разные годы трофеи в Дубае брали такие парни, как: Томас Мустер, Горан Иванишевич, Хуан-Карлос Ферреро, Алекс Корретха, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей… Это только из тех, кто был в топ-2 рейтинга! Теперь в этом солидном списке есть и фамилия Аслана.

- Победа в финале над Харрисом сделала Карацева 27-й ракеткой мира. С начала года, всего за три неполных месяца, он взлетел почти на 100 строк! За два сезона – более, чем на 200. Как бы ни развивалась ситуация дальше, уже можно признать – четвертый год подряд в ATP-Туре становится годом прорыва российского парня. В 2018-м им был Карен Хачанов. Потом – Медведев. В 2020-м – Рублев. Теперь – Карацев. То, что казалось шуткой еще прошлой осенью, теперь – реальность.

Ну скажите – это разве не круто?

ТРОЕ РОССИЯН – В ТОП-5

Есть и еще немного фактов, которые стоит отметить отдельно. Например:

- В этом году четко работает правило – если на турнире есть российские теннисисты, один точно будет в финале! Исключение случилось лишь раз – в Мельбурне, на разогревочном ATP 250 перед Australian Open Хачанов проиграл в полуфинале. Кстати, Синнеру. Но – лишь на тай-брейке третьей партии (то есть, был очень близок к успеху). А в остальном лишь загибайте пальцы: ATP Cup (победа сборной России), чемпионат Австралии (финал Медведева), Роттердам (титул Рублева), Марсель (титул Медведева), Дубай (титул Карацева).

Шикарно, да?

- Третью неделю подряд россиянин выигрывает турнир ATP. Причем все россияне – разные.

- В топ-30 рейтинга ATP теперь четыре наших игрока! Последний раз подобное случалось в 2008-м, когда в него входили Николай Давыденко, Михаил Южный, Дмитрий Турсунов и Игорь Андреев.

- В чемпионской гонке ATP сразу трое из наших – в топ-5! Медведев – второй, Рублев – третий, Карацев – пятый. А значит, каждый претендует на выступление на Итоговом турнире. Конечно, до него далеко. Но помечтать ведь можно!

Тем более – а это главное! – тот же Карацев реально может пробиться в топ-10. Все факты выше не отражают ключевую мысль. А она такова – Аслан не просто выскочка. Не просто парень, поймавший удачу за хвост и здорово проведший пару отдельных турниров. Он своим уровнем игры доказал, что успех – не случаен. Если за три месяца ты проиграл всего два раза, и лишь игрокам топ-4, это что-то, да значит.

И да, причины прорыва Карацева – тема отдельных статей. Они уже пишутся. И не только в «Советском спорте». И не только в России…

источник: «Советский спорт»
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