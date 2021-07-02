Соперником Хачанова в 1/8 финала станет дебютант Уимблдона

Американский теннисист Себастьян Корда вышел в 1/8 финала Уимблдона, где встретится с 25-й ракеткой турнира россиянином Кареном Хачановым.

В матче третьего круга соревнований Корда обыграл 22-сеяного британца Дэниела Эванса со счетом 6: 3, 3: 6, 6: 3, 6: 4. Встреча длилась 2 часа 25 минут.

Корда, которому 5 июля исполнится 21 год, дебютирует в основной сетке Уимблдона. Для Хачанова выход в 1/8 финала травянистого турнира Большого шлема - второй в карьере. В 2018 году россиянин не смог выйти в четвертьфинал.