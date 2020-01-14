Огни и дым Большого города

Пожары в Австралии охватили весь континент, а дым от объятых пламенем лесов добрался до Мельбурна. Что серьезно осложнило жизнь теннисистов – им во всех смыслах не хватает воздуха!

Мария Шарапова не смогла доиграть свою встречу на выставочном турнире в пригороде Мельбурна против немки Лоры Зигемунд – сам матч перенесли на следующий день.

Нетипичная панорама вокруг кортов на Australian Open. С жарой тут справляться привыкли. Как справиться с дымом?

Далиле Якупович из-за смога стало плохо прямо по ходу встречи квалификации чемпионата Австралии. Словенку свалил жуткий кашель, в итоге она снялась.

Непросто приходится не только игрокам, но и членам их команд. И, конечно, болельщикам.