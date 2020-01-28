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28 января 2020 21:45Теннис

Мельбурн в ярких цветах

Мир давно стал маленьким, и сейчас добраться даже до Австралии не представляет большой сложности

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А если не удается поймать Рафаэля Надаля «живьем», можно признаться в любви его изображению.

Местные девушки используют любой шанс, чтобы попозировать фотографам в своих ярких образах.

Пропуск на «Мельбурн-арену» -  отличная возможность взять автограф у своих кумиров, подкараулив их на тренировках.

Развлекают публику не только теннисисты. Но и местные рок-звезды – на многочисленных концертах, которые проводят у арен.

В Мельбурне в это время года может с равной вероятностью как нещадно печь солнце, так и лить дождь. Такие зонтики спасут в любой ситуации!

Яркие костюмы и «макияж» - хороший повод выделиться в общей толпе фанатов.

Стефанос Циципас не прошел дальше третьего круга, зато собрал на стадионе немало греческих болельщиков.

Мир давно стал маленьким, и сейчас добраться даже до Австралии не представляет большой сложности. Чем пользуются болельщики со всего мира, чтобы прилететь в Мельбурн и насладиться местным турниром «Большого шлема».

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