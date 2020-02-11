Дзюба обыграл Кузнецову. Правда, только в теннисбол

16-ФК Зенит17

16-ФК Зенит22

16-ФК Зенит21

16-ФК Зенит20

16-ФК Зенит19

16-ФК Зенит24

16-ФК Зенит18

16-ФК Зенит23

16-ФК Зенит16

Организаторы турнира WTA в Санкт-Петербурге устроили неожиданный матч. На корте сошлись звезды футбольного «Зенита» и известные теннисистки.

Правда, играли не в футбол и не в теннис. А в теннисбол. По вполне понятным правилам – две команды, один чемпионский тай-брейк (до 10-ти очков). Вместо всего корта задействовали лишь зоны подачи. Мяч заменили на футбольный, отбивали – ногой. Но один отскок допускался. Разбились на микст-дуэты. С одной стороны сетки – Артем Дзюба и Дарья Касаткина. С другой – Светлана Кузнецова и Михаил Кержаков. Динара Сафина в качестве гостьи выступила капитаном последней команды. Хорватка Донна Векич дополнила группу поддержки и искренне обрадовалась подаренной ей именной футболке «Зенита» (в которой даже позже вышла на свой обычный матч). Выиграли, кстати, Артем и Дарья. Но в жаркой борьбе – 14:12.

Впрочем, проигравших все равно не было.