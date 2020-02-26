Ученье Светы

«Сегодня удалось посетить Национальную библиотеку Катара. Очень впечатляюще! Больше миллиона книг – и для резидентов страны все бесплатно», – поделилась россиянка записью в инстаграме. Собственно, в начитанности Светланы мы не сомневались никогда – Кузнецову на корте (и в жизни) всегда выделял не только природный талант, но и ум. Совпадение или нет, но визит в храм знаний в Дохе совпал с выходом Кузнецовой в четвертьфинал местного крупного турнира WTA. Вторая соперница россиянки – американка Аманда Анисимова – снялась из-за проблем со здоровьем. Так что Светлана получила дополнительный отдых. Который, вероятно, провела за чтением книг.