Ирина Воронкова: Я ни за Криштиану и ни за Месси – соблюдаю нейтралитет - Советский спорт
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16 июня 2019 21:07ВолейболВолохов Юрий

Ирина Воронкова: Я ни за Криштиану и ни за Месси – соблюдаю нейтралитет

Один из лидеров сборной России по волейболу Ирина Воронкова вернулась в строй, а перед этим дала большое интервью «Советскому спорту» в бельгийском Кортрейке, где наша команда играла в 3-м этапе Лиги наций.

«ЗАПАХИ И ЕДА В СТАМБУЛЕ ТЕ ЖЕ - ИЗ ДЕТСТВА»

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- У вас необычное место рождения – Стамбул. Ваш папа довольно долго играл в Турции. Вы ходили в турецкую школу до четвертого класса. Язык без практики обычно забывается. Ваш случай?
- Не мой, язык не забыла. Читаю книги на турецком, смотрю фильмы, это помогает. В Турции остались друзья, с ними общаюсь.

- Возвращение в Россию после стольких лет за границей всегда непростой процесс, а для ребенка - тем более?
- Дело в том, что из Турции мы сразу переехали в Нижневартовск. Контраст был серьезный в плане погоды: из почти вечного лета в тридцатиградусные морозы.

- Наверняка не только морозы поразили. В Стамбуле преследуют запахи вкусной еды, кофе.
- Да, и это тоже. Затем в Москву перебрались, стало уже попроще, к тому времени перестроились.

- Что самое яркое запомнилось из стамбульского детства?
- Многое. Но сейчас турецкий менталитет изменился. Раньше люди более добрыми и отзывчивыми именно к иностранцам. Возможно, эти перемены связаны с политикой, мне трудно сказать. Хотя это детские воспоминания, в детстве все по-другому воспринимается. Но запахи, еда точно остались теми же.

- Когда прилетаете в Стамбул, первая мысль – Родина?
- Не Родина, но место, где я провела детство. Все-таки это многое значит.

- Ваше взросление пришлось на середину нулевых. Тогда многие хотели стать как Мария Шарапова. У вас кроме волейбола был выбор?
- Я многое перепробовала. Баскетбол не пошел, а вот теннис пошел, но это все-таки дорогое удовольствие, если серьезно им заниматься. И на семейном совете было решено, что лучше мне пойти по стопам родителей. В волейболе мне все понравилось, быстро втянулась и сосредоточилась только на нем.

«ХОТЕЛА ПОПРОСИТЬ МАЙКУ У ГАМОВОЙ - НЕ РЕШИЛАСЬ»

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- В 2011 году вы оказались в Казани в совсем юном возрасте. В команде сплошные звезды. Не пугала мысль, что пробиться здесь будет тяжело?
- Совершенно нет. Очень даже здорово играть в одной команде с такими девчонками. Я там многому научилась. Девочки по команде не только помогали нам, но и воспитывали из нас игроков.

- В чем заключалось воспитание
- Во всем – советы по технике, тактике, воспитание характера. Кто-то это называет дедовщиной, но я считаю, что когда опытные игроки воспитывают молодых, это полезно для молодежи.

В чем заключалось воспитание? Опытные девчонки иногда ругались на нас. Считаю это совершенно нормальным. Но каждая из них подсказывала и предлагала свои методы работы. Полезное дело. Многое из того периода взяла себе на заметку.

- Сейчас поколение сменилось, нынешняя молодежь сама с усами. Можете прикрикнуть на молодых, если они не правы?
- Я мирный человек, но если нужно, могу высказать правду в глаза. Просто нужно работать и выкладываться по полной на тренировках и в играх.

- В 17 лет вы стали чемпионкой России, в 18 выиграли Лигу чемпионов. Некоторые в таком возрасте могут решить, что уже всего достигли.
- Меня наоборот, это еще больше подстегнуло, я ведь еще не была игроком основного состава. Поставила себе задачу все это выиграть, будучи в составе. С мотивацией у меня никогда не было проблем. Да и родители, и родственники не дают почивать на лаврах.

- Когда вы стали в Казани игроком основы?
- У нас травмировалась Леся Махно, меня стали выпускать на ее позицию, это 2012-2013 годы. Постепенно все происходило. Вначале меня допускали до подачи, потом до приема.

- Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов часто выпускал вас именно на подачу. У вас железные нервы?
- Тренировали такой выход, получалось, вот Риша́т Сиразутди́нович меня и выпускал. Железные ли нервы? Сейчас уже можно сказать – да, железные.

- Получается, что вы уверенный в себе человек.
- Скорее всего, да. Но стараюсь это доказывать делами, а не разговорами.

- Бывали ситуации в жизни, когда вы были в отчаянии, когда казалось, все пропало?
- Бывало такое, но мимолетно – секунд на двадцать.

- Читал в одном вашем интервью, что вы хотели попросить майку у Екатерины Гамовой. Попросили?
- Действительно, очень хотела, но не было возможности подойти, стеснялась. Столько всего позитивного я видела от Екатерины Гамовой. Отношусь к ней с огромным уважением – это великая спортсменка. Но майки Гамовой у меня нет, зато у меня шесть маек Любови Соколовой. Она выпускница нашей СДЮСШОР №65 « Ника». Каждый год Люба вручала свои майки лучшим игрокам команды, пять из них достались мне. Шестую я у нее сама попросила – это майка краснодарского «Динамо».

«ПРОБОВАЛА СЕБЯ В ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЕ»

Screenshot_2019-06-16 Ирина Воронкова ( karamelka7) · Instagram 照片和视频

- Казань за последние годы здорово расцвела. Сейчас даже иностранцы там чувствуют себя комфортно.
- Она расцвела после Универсиады 2013 года. В развитие города стали вкладываться хорошие деньги. Преобразился центр, появилась современная инфраструктура. И с каждым годом город становится краше и комфортнее для людей. Я часто приезжаю в Казань, заканчиваю учебу в Университете и все это наблюдаю воочию.

- Какой профиль у Университета?
- Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Учусь по специальности «тренер». Расположена академия в деревне Универсиады. Там созданы отличнее условия для учебы, работают прекрасные преподаватели. Сейчас заканчиваю магистратуру, после Лиги наций поеду защищать диссертацию.

- Вопрос банальный, но напрашивающийся: как учебу совмещать с карьерой?
- В Университете внедрены передовые технологии, можно обучаться удаленно. Тем более, я учусь на заочном. Мой преподаватель присылает задания. Я их выполняю, отправляю по электронной почте.

- Как себя заставить заниматься при таком жестком графике: по две тренировки в день, плюс перелеты, матчи.
- В основном занимаюсь вечерами. Здания присылаются заранее, так что время на их выполнение есть. А насчет усталости, смена деятельности – тоже отдых.

- Вы с папой советовались при выборе специальности?
- Все само собой получилось. Когда играла в Одинцово, были проблемы с финансами. Я помогала маме в спортшколе. Получалось неплохо, мне понравилось учить детей. Вот и решила учиться на тренера.

«В КАЗАНИ ХОДИЛА НА ХОККЕЙ - ЗАВОДНОЙ ВИД СПОРТА»

- В Казани сильные команды почти по всем игровым видам спорта. Ходили на хоккей, футбол?
- На футбол не ходила, а вот на хоккей выбиралась много раз. Заводной вид спорта, азартный. Болельщики в Казани очень любят «Ак Барс». И, конечно, ходила на волейбол – «Зенит» звездная команда.

- Знакомы с Владимиром Алекно?
- Знакомы - очень хороший тренер, но строгий.

- Какие еще виды спорта любите?
- Мне интересен только волейбол, его и смотрю.

- Многие, кто не интересовался футболом, после чемпионата мира выучили фамилии игроков нашей сборной наизусть.
- Я только один матч смотрела, когда наши проиграли. Пришла после тренировки, включила телевизор – там футбол.

- Артем Дзюба стал самым популярным человеком страны после чемпионата мира. Заслуженно?
- К сожалению, я не очень за этим следила. Но думаю, после нашего интервью, обязательно ознакомлюсь с этой темой.

- Похоже, футбол как-то мимо вас проходит. Но я все же задам вопрос, который задаю всем: вы за Криштиану или Месси?
- Я ни за кого, я посредине, соблюдаю нейтралитет, они меня совсем не трогают, - смеется Ирина.

«САМОЕ ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ - ОТ СЕРБИИ В РИО»

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- В молодежке вы познакомились с Вадимом Панковым. Это он вам предложил перебраться в Одинцово?
- Это было коллективное решение: моей семьи, Вадима Анатольевича и Риша́та Сиразутди́новича. Было решено, что в тот момент для моего дальнейшего прогресса мне лучше перейти в Одинцово.

- Но через два года вы вернулись в Казань. Почему?
- Я вышла на другой уровень, нужно было двигаться дальше и вернуться в Казань, чтобы показать, на что я способна после двух лет, скажем так, подготовки. В Казани мне удалось стать игроком основы.

То есть, уходили нормально, без конфликта?

  • - Никакого конфликта не могло быть. Вадим Анатольевич был в курсе и пожелал мне успеха. Было бы нормальное финансирование, многие бы с удовольствием переехали в Одинцово.
  • 6

- Панков вас иногда по отчеству называет: «Андревна, как дела?» Необычно, когда тренер к игроку по отчеству обращается.
- Вадим Анатольевич прекрасно меня знает, понимает, чем меня подцепить.

- Вы как-то говорили, что можете и расплакаться на площадке.
- Знаете, накапливались отрицательные эмоции: жизненные неприятности, плюс что-то в игре не получается. Но это было раньше. Сейчас все проблемы стараюсь решать за пределами площадки.

- В прошлом году вы перешли в калининградский «Локомотив», который тренирует ваш отец Андрей Воронков. Папа попросил помочь?
- Там были разные моменты, которые я не хотела бы озвучивать. Скажу так: надо было помочь семье.

Новый клуб сходу завоевал серебро. Можете раскрыть секрет успеха?

  • - Думаю, успех заключается в работе и отличном взаимопонимании между игроками и тренерами.
  • 10

- Калининград считается российской Европой. Что вас там приятно удивило?
- Очень много болельщиков ходит на наши игры – просто невероятное количество. Трибуны всегда заполнены. Но самое приятное, когда вся арена в едином порыве поет гимн России.

- Самое обидное поражение - от сборной Сербии в четвертьфинале Олимпиады в Рио?
- Да, этот матч я никогда не забуду. Мы проанализировали все свои ошибки, запомнили их. Этим поражением жизнь не закончилась.

- Стандартные слова – мы проанализировали ошибки. Но это спорт: ладонь чуть сильнее развернули и мяч в ауте. Очень большая доля везения, которое нельзя проанализировать.
- Нельзя сказать, что проиграл кто-то один, проигрывает всегда вся команда и тренерский штаб. Персональной вины в этом поражении нет.

- Победа на Олимпиаде на сегодня самая большая цель в жизни?
- Для меня – да.

- В юности у вас была мечта: вот заиграю на хорошем уровне, накоплю денег и куплю классную машину?
- Я люблю машины. Первую купила, когда играла в «Заречье». Это был «Мерседес» 2003 года, заплатила небольшую сумму. Хороший аппарат, если бы еще не был проблемным из-за своего возраста. Но все равно эта машина была первой и нужной. Потом, когда вернулась в Казань, поменяла автомобиль – это был БМВ 525-й 2012 года. До сих пор на ней езжу, мне все нравится. Если еще говорить о задачах: коплю на квартиру в Москве, но никак не могу угнаться за столичными ценами, - смеется Ирина.

- Вы модница, способны потратить приличную сумму на одежду?
- О, да! Одежда – моя слабость. Хочется же красиво одеваться, я же девушка. На мой рост найти одежду непросто. Но варианты нахожу. Много вещей покупаю за границей.

- Недавно делал интервью с одной спортсменкой. Она похвасталась, что была на концерте Басты. Какие у вас музыкальные предпочтения?
- Мне нравиться стиль и голос Басты. От современной музыки не в восторге, но некоторые песни нравятся.

Что еще? Сейчас популярен корейский хип-хоп. Два года подряд корейская группа BTS выигрывала American Music Awards. Эти ребята всегда поют в живую. А вообще, я слушаю все, если понравится мелодия и текст.

АНКЕТА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

1. Москва или Стамбул?

Стамбул, а может и другое место. Кто знает?

2. Вечер в ресторане или ужин дома?

Ужин дома. Люблю готовить для друзей и родных

3. Отдых в Сочи или на Багамах?

Думаю в другом, более спокойном месте.

4. Джонни Депп или Данила Козловский?

Джонни Депп. Очень нравятся мимика и движения актера. Любимые фильмы «Пираты Карибского моря».

5. Золотая олимпийская медаль или загородный дом?

Золотая олимпийская медаль.


ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Ирина ВОРОНКОВА

Родилась 20 октября 1995 года в Стамбуле.

Победительница Лиги чемпионов (201314), победительница клубного чемпионата мира (2014).

Обладательница Кубка Европейской конфедерации волейбола (201617)

Чемпионка России (201213, 201314), серебряный призер чемпионата России (201617, 201718, 201819).

Обладательница Кубка России (2012, 2016, 2017).

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