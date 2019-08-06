Андрей Фетисов: Кричал так, что даже кошка убежала - Советский спорт
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06 августа 2019 08:00ВолейболВолохов Юрий

Андрей Фетисов: Кричал так, что даже кошка убежала

В минувшее воскресенье женская сборная России завоевала путевку на Олимпиаду в Токио, победив в драматичном поединке команду Кореи. Одной из главных героинь матча стала центральная блокирующая российской команды Ирина Фетисова.

«ДОЧЬ СКАЗАЛА, ЧТО В ЕЕ КАРЬЕРЕ ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО»

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Об этой игре мы поговорили с главным болельщиком Ирины ее отцом – вице-чемпионом мира по баскетболу, бывшим игроком сборной России, а ныне президентом БК «Спартак» (Санкт-Петербург) Андреем Фетисовым.

– Смотрел игру дома в компании со своей кошкой Басей, – начинает разговор Андрей. – Но я так кричал, что кошка испугалась, убежала из комнаты и где-то спряталась.

– Вернемся к перипетиям поединка. Главный тренер сборной России Вадим Панков взял последний тайм-аут как раз при счете 18:22 в третьей партии, когда казалось, что матч проигран. Этот тайм-аут помог переломить ход игры?
– Насколько я помню, Панков сказал: «Терять нам нечего, у нас последний шанс». Если команда спасла почти безнадежную партию, а затем и весь матч, значит, тайм-аут помог.

– Особенно в этой критической ситуации отличилась ваша дочь…
– Ира принесла четыре очка подряд: дважды пробила с первого темпа, затем дважды заблокировала удары кореянок. А всего за матч у Ирины восемь результативных блоков. Это все равно, что в баскетболе поставить восемь блок-шотов.

– Но это было только начало перелома. Что вы во время таких нервных матчей делаете: пьете пиво, что-то едите?
– Пиво не пью, пью чай и много курю. Хотя понимаю, что это неправильно. Бурно реагирую, громко кричу. Что? Это нельзя печатать.

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– Вы с Ириной перед матчами созваниваетесь?
– Общаемся. Но перед игрой с Кореей не стал ее отвлекать. Написал ей после победы над Канадой, что остался один шаг. И девчонки его сделали. Списались мы уже после игры с кореянками. Написал Ирине, что они герои, вытащили такой матч. Дочь ответила, что такого в ее карьере еще не было. Опять, если проводить аналогии с баскетболом, это, как отыграть в четвертой четверти минус тридцать.

– На ваш взгляд, что с командой случилось в первых двух с половиной партиях?
– Думаю, плохую службу сослужили две легкие победы над Мексикой и Канадой. Видимо, девчонки вышли на паркет в полной уверенности в своей победе. И еще, в первых двух партиях не справились с лидером сборной Кореи (Ким Ен Кун. – Прим. ред.), которая забила все, что хотела. Но молодцы – подняли несколько трудных мячей, переломили, проявили характер.

– Что делали после победного очка?
– Пошел искать бедную кошку. Я рано утром уехал из дома, с соседями не пересекся. Думаю, вечером, как вернусь, они спросят: «Андрей, кого у тебя вчера убивали?»

«СПАРТАК» ПОКА НЕ КОНКУРЕНТ «ЗЕНИТУ»

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– Перейдем к вашим делам. Расскажите, как дела у «Спартака»?
– В прошлом году мы заняли второе место в Суперлиге 1. Клуб мы приняли всего два года назад. Нам удалось вернуть историческое имя – «Спартак». Потому что из-за долгов перед иностранцами в связи с решением суда мы не могли называть команду – «Спартак». На сегодняшний момент все долги выплачены. В первый сезон шло становление команды – из 14 участников чемпионата мы заняли 12-е место. Тогда только в середине сентября получили финансирование, а в начале октября стартовал чемпионат. У нас в сентябре еще не был сформирован состав. В прошедшем сезоне мы провели полноценные сборы, состав был укомплектован. Как итог – играли в финале.

– Кто главный тренер?
Захар Пашутин. У нас с ним полное взаимопонимание. Думаю, мы прыгнули выше головы, никто от нас такого не ожидал. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко вручил нам памятную табличку за возрождение бренда «Спартака».

– Что дальше – Единая лига ВТБ?
– Да, но нам пока это не нужно, к лиге ВТБ мы не готовы. Там серьезные требования по бюджету, а это совсем другое финансирование. Да и наш зал не соответствует требованиям лиги. В Санкт-Петербурге всего два зала таких зала – «Сибур Арена» и дворец спорта «Юбилейный». Выход – строить свою арену. Сейчас мы над этим работаем, подбираем участок под строительство.

– Но это же требует колоссальных вложений. Неужели с руководством «Юбилейного» нельзя решить вопрос – команда вернулась бы в родную гавань?
– Что значит, решить? Плати аренду и играй. Но я вам не буду называть сумму аренды, чтобы не шокировать. Для нас это неподъемная сумма.

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– Где вы играете?
– У нас небольшая, но уютная арена на Гражданском проспекте. Она вмещает 800 зрителей. Для нас пока это оптимальная цифра.

– Можно еще обратиться в «Зенит», чтобы они предоставили вам «Сибур Арену» за символическую плату. Неужели откажут?
– Можно и обратиться, тем более, я проработал в «Зените» три года, но нам это не нужно. Наши болельщики затерялись бы в этом зале. Для нас он пока слишком большой. Мы еще только возвращаем своих болельщиков.

– А вам из «Зенита» или из Газпрома не звонили: «Зачем нам конкурента растите? Наш лозунг: один город – одна команда»?
– Не звонили, мне трудно представить, чтобы кто-то с подобной претензией позвонил, – смеется Андрей. – Да и не конкуренты мы пока «Зениту». Хотя, конечно, хотелось бы.

«РАНЬШЕ ВСЕ ГОВОРИЛИ ТОЛЬКО О ХАЛКЕ, ТЕПЕРЬ ИГРАЕТ ВСЯ КОМАНДА»

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– Коль уж завели разговор про «Зенит», не могу не перейти к футболу. Согласны, что клуб из вашего родного города показывает при Сергее Семаке самый интересный футбол в России?
– Соглашусь, но последний матч с «Краснодаром» мне не очень понравился – должны были побеждать. Один Дзюба не забил минимум еще два гола. Когда головой бил с линии вратарской – оба раза рядом со штангой. Но пока только четвертый тур прошел. «Зенит» еще наберет ход.

– Сейчас с Дзюбой, Азмуном, Ракитским команда здорово преобразилась. Даже про Халка все как-то забыли.
– Думаю, это результат тренерской работы, потому что играет вся команда. Раньше все говорили – Халк, Халк и иногда Витсель. Теперь говорят про весь «Зенит».

– И Дзюбу Питер полюбил и принял. Хотя из-за спартаковского прошлого к его переходу многие относились критически.
– Артем своей работой и результатом переломил это скепсис и всем все доказал.

– Он хотел уехать за границу, желательно в Англию, но остался. Правильное решение – ведь за границей теперь Дзюба вряд ли себя попробует.
– Я не такой большой специалист в футболе. Могу только сказать, что наш чемпионат по сравнению, скажем, с турниром десятилетней давности, стал намного интереснее. Хорошие стадионы, более атакующий футбол. Уровень чемпионата вырос, это видно невооруженным взглядом.

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– Без баскетбола мы не можем обойтись. 25 лет назад сборная России дебютировала на чемпионате мира в Торонто, где стала серебряным призером. Ваш партнер по той команде Евгений Кисурин считает, что та сборная была сильнейшей в истории российского баскетбола. Согласны с ним?
– Соглашусь. По составу, настрою, атмосфере, по крайней мере, среди игроков моего поколения, это была лучшая сборная. Пишут, что в нынешней сборной России тоже очень хорошая атмосфера, поэтому не берусь говорить за все поколения.

– Что запомнилось: победа над очень сильной Хорватией в полуфинале, игра с дрим-тим в группе?
– Там было много сильных команд, но эти два матча стоят особняком. Сергей Александрович Белов, светлая ему память, поставил нам самый современный на тот момент баскетбол – быстрый, прорывной. Он отличался от того баскетбола, в который играли многие другие команды.

Победа над мощной Хорватией дорого стоит. Да и минус 15 от дрим-тим, с Шакилом О'Нилом, Джо Думарсом и Шоном Кэмпом тоже очень приличный результат.

– Записи с этими матчами у вас дома есть?
– Нет, только фотографии.

– У нас недавно в гостях побывал Алексей Ягудин. Он признался, что у него сохранились только две медали из всех завоеванных. У вас серебряная медаль чемпионата мира сохранилась?
– Конечно! Это у Ягудина столько много медалей, что он не очень за ними следил. У меня их не так много, поэтому бережно к своим наградам отношусь.

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