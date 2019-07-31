Объявлен состав женской сборной России на отборочный турнир ОИ

Связующие: Татьяна Романова («Уралочка-НТМК) и Евгения Старцева («Динамо», Казань).
Диагональные и доигровщики: Ирина Воронкова («Локомотив», Калининград), Наталия Гончарова («Динамо», Москва), Ксения Парубец («Уралочка-НТМК»), Мария Халецкая («Динамо», Краснодар), Маргарита Курило («Енисей»), Татьяна Юринская («Заречье-Одинцово»).
Блокирующие: Екатерина Ефимова («Динамо», Москва), Ирина Королева («Динамо», Казань), Ирина Фетисова («Динамо», Москва), Ангелина Лазаренко («Волеро», Франция).
Либеро: Алла Галкина («Локомотив») и Дарья Пилипенко («Динамо-Метар»).
Добавим, что турнир пройдет в Калининграде со 2 по 4 августа, а соперницами российской сборной в отборочной группе Е стали команды Канады, Южной Кореи и Мексики. Победители групп получат путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.
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